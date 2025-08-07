La pobreza dulcificada del lopezobradorismo

En estos días, el gobierno está celebrando lo que considera éxitos económicos. En particular, se destacan dos datos. Primero, que el ingreso promedio creció 15.6% entre 2018 y 2024. Segundo, que la pobreza habría disminuido 9.7% en el mismo periodo. Estos estimados se basan en la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI, publicada la semana pasada, y que, de acuerdo con el oficialismo, confirma las virtudes de su modelo económico.

“Misión cumplida”, se aventuran incluso a declarar algunos voceros, en un triunfalismo inquietante, no tanto por lo que dice, sino por lo que omite.

Parte del aumento del ingreso se debe a las llamadas transferencias directas, como la pensión para adultos mayores. Este tipo de instrumentos pueden ser nobles y, en algunos casos, indispensables. Pero la realidad es que resultan insostenibles cuando las pensiones (en su conjunto) representan casi 24% del gasto público y, al mismo tiempo, se tiene una economía que crece a 0.7% (última medición trimestral). Si queremos entonces documentar los saldos y legado de la “economía moral”, habría que anotar el crecimiento acumulado de apenas 5.5% del PIB en el sexenio anterior, que corresponde a menos de 1% anual: la cifra más baja en casi 40 años.

El oficialismo argumenta que la mayor parte del aumento en el ingreso proviene del vinculado al laboral, no por transferencias, y particularmente del incremento al salario mínimo. El problema es el mismo. Si no hay crecimiento económico sostenido, no habrá empleos suficientes, y los nuevos serán precarios en alta proporción. En consecuencia, no sólo se frenará el ingreso laboral, sino que no habrá recursos (impuestos) para sostener las transferencias. De una meta de crecimiento anual mínimo de 4.5%, actualmente apenas se cumple el 1.4% (México, Cómo Vamos, julio 2025).

Sin una economía que crece, la verdadera magia de las “pejenomics” es reasignar presupuestos, es decir sacrificar algunos servicios públicos. El mejor ejemplo es la salud: sí, mucha gente recibe su pensión, pero cuando van al IMSS o al ISSSTE no hay medicinas, y gastan ese ingreso adicional en consultas privadas. Es el caso de seis de cada 10 derechohabientes, según datos de la tan presumida ENIGH. De acuerdo con México Evalúa, entre 2018 y 2024 el gasto en salud privada creció en 41.4%. Entonces, si el ingreso sube, pero los gastos suben aún más, ¿realmente se es menos pobre?

Historias similares pueden encontrarse en otros rubros, como la educación, donde las presiones fiscales han hecho, por ejemplo, que hoy se gaste un 8% menos que el año pasado. Los efectos del empobrecimiento en estas áreas son quizá menos perceptibles, pero están provocando el atraso de generaciones enteras, que lamentablemente se traducirá en falta de oportunidades y pobreza. Sin ir muy lejos, hoy hay casi un millón de jóvenes estudiantes menos que antes de 2018.

Finalmente, el modelo lopezobradorista ha apalancado mucho de su discutible éxito con deuda. A lo largo del sexenio pasado, ésta creció en 23% (3.2 billones de pesos). Y sólo en los primeros cuatro meses de la presente administración, la deuda ya se incrementó en otro 14% respecto al mismo periodo del año precedente. Los préstamos pueden ser un instrumento útil si se usan para apuntalar, por ejemplo, infraestructura productiva; pero si se emplean como sustituto al crecimiento económico, terminan siendo lastres muy costosos. Al cierre del año pasado, por ejemplo, el gobierno tuvo que destinar más dinero al pago de intereses (3.4% del PIB) que al sector salud (2.7%). Esto es claramente inviable como paliativo permanente.

La estrategia de desarrollo obradorista, inherentemente cortoplacista, no sólo creó éxitos muy relativos y, en todo caso, frágiles, sino que deja a su sucesora con escaso margen de maniobra fiscal (también político, pero esa es otra historia) para gobernar: fondos de emergencia vaciados, economía débil, compromisos presupuestales enormes y absurdos (Dos Bocas, Tren Maya, etc.). Esto implica dos alternativas: una reforma fiscal de fondo y responsable, pero con un inevitable costo político. O continuar emitiendo deuda, castigando servicios como salud para sostener las transferencias y posponiendo soluciones reales. ¿Alguien duda qué elegirán? Es pregunta retórica.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA

COLABORADOR

@GUILLERMOLERDO

PAL