Fracaso sin excusas: América, Chivas y Cruz Azul son eliminados en la Leagues Cup

La Leagues Cup ha resultado un martirio para tres de los equipos más importantes de México. El muy bajo rendimiento, sumado al posible desinterés de las escuadras en el torneo, ha generado una actuación inadmisible. Los tres conjuntos quedaron eliminados aún sin haber jugado la tercera jornada, algo totalmente triste.

Si vamos a hablar en términos específicos y críticos, la realidad es que este certamen es de muy poco valor. Es una competición que parece no importarles a los equipos de la Liga MX ni a los aficionados mexicanos. ¿Por qué? Porque es un torneo que no te premia con nada, porque es un torneo muy dispar en el que solo se juega en los Estados Unidos, y, por si fuera poco, las escuadras nacionales apenas van iniciando la temporada, mientras que las franquicias americanas ya van en la recta final de su campeonato. Por consiguiente, es obvio que no están en igualdad de condiciones.

En cambio, cuando en la Concachampions están en paridad de circunstancias, ya sabemos cuál es el resultado: hay un dominio azteca muy marcado. A pesar de esto, eso no justifica el actuar inadmisible de varios equipos mexicanos, empezando por los de más envergadura.

El más vergonzoso fue Cruz Azul, que perdió 7-0 contra el Seattle Sounders, un resultado que tomó por sorpresa a todos. Fue un marcador que ya mancha el temprano proyecto de Nicolás Larcamón, quien tiene toda la presión de la afición celeste, luego de que la directiva despidiera a Vicente Sánchez, un entrenador que hizo todo para merecer continuidad y, además, dejó la séptima estrella de Concachampions para la institución, dando cátedra al Vancouver Whitecaps con un 5-0.

El América también firmó un nuevo fracaso fuera de la Liga MX. Aunque el equipo de André Jardine ha dominado el futbol mexicano recientemente, con un tricampeonato histórico en torneos cortos, su rendimiento en la Leagues Cup volvió a quedar a deber. Los azulcremas finalizaron la segunda jornada con solo tres puntos, producto de dos empates que se definieron en penales, donde consiguieron un punto extra. Según el reglamento del torneo, el criterio principal para definir clasificados es el número de victorias en los 90 minutos, y América no consiguió ninguna.

Y bueno, por último, las Chivas, que, como es costumbre en los últimos años, siguen sin competir. Del club se habla más de las situaciones de sus jugadores fuera de la cancha que del rendimiento que muestran en el campo.

La eliminación de estos clubes no solo refleja fallas tácticas o de planeación; también evidencia el bajo impacto que han tenido en torneos internacionales recientes. Chivas continúa arrastrando una sequía de títulos, mientras que Cruz Azul y América sorprendieron por su deplorable accionar.

Los que no deben estar contentos con estos resultados son, principalmente, las directivas, que, si bien no consideran este torneo de alto grado de importancia, sí quedaron exhibidas en el plano internacional.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

MAAZ