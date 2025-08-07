El temor a la IA

Hace un par de semanas en un diplomado sobre la IA nos percatamos de lo poco que sabemos sobre esta nueva herramienta propia de la era digital.

El instructor no pudo definir qué era la IA, ni cómo utilizarla, mucho menos entrar en los dilemas morales y éticos de su uso ya en marcha.

A pesar del caos conceptual, fue un curso enriquecedor, pues comprobamos, una vez más, que todo lo desconocido es temido por la mayoría.

La IA es una herramienta tecnológica que cambia por completo el sistema de producción del conocimiento. En ese sentido, epistemológico, ya es de una significación sustancial.

Cuando los modos de producción se transforman, también lo hace la superestructura, en donde se encuentra el pensamiento y la cultura.

Pero no queremos complejizar más el tema, ni tampoco generar pánico.

Lo que sí le podemos decir, amable lector, es que la Inteligencia Artificial llegó para quedarse, y como en toda la historia de la humanidad, al ser “nueva” provoca temores y rechazo; pero también como en todas las épocas, las nuevas tecnologías se asumen, cambian la manera de generar conocimiento, de producir y, desde luego, de pensar el mundo.

Bueno o malo son adjetivos que rara vez sirven de algo; en este caso de nada. Los usos de las herramientas tienen sentido gracias a la intención y el talento de quien se vuelve su usuario.

En la IA es exactamente el mismo principio. Esta herramienta es producto de todo el conocimiento de la humanidad, que los usuarios de internet nos hemos encargado de ir subiendo a la red por décadas.

No suple al humano, hace lo que este le indica; y su uso, más allá del copy paste de las tareas estudiantiles y algunos fraudes intelectuales, que son fácilmente identificables, la IA nos resuelve problemas y facilita la existencia; potencia nuestro talento y, paradójicamente, es una muestra de la evolución de la humanidad en la era digital en curso.

No tratamos de complejizar, tampoco es nuestro objetivo polemizar, sino entender que habrá cambios; que ya no encontraremos personas cobrando en cajeros, y que ahora nosotros mismos seremos los que hagamos, como consumidores, ese trabajo, sin sueldo, porque eso es más rentable para el capital.

Carecemos de la respuesta de hasta dónde llegará la IA. Tal vez lleguen herramientas tecnológicas mucho más sofisticadas que la IA que nos tengan más preocupados por un tiempo, en el futuro próximo.

Pensemos en algo común: ¿Qué es mejor la licuadora o el molcajete? Probablemente muchos defiendan al segundo, pero de ellos, la mayoría utilizan la máquina trituradora, porque es más cómoda y rápida y aliviana en el ritmo de la vida contemporánea.

Sobre las líneas éticas y morales hace falta más que una columna. Tal vez pronto les entreguemos un ensayo en donde expresemos nuestra perspectiva. Por lo pronto, la IA llegó, y lo hizo para quedarse.

POR JUAN HERNÁNDEZ

COLABORADOR

@ISLAS33

MAAZ