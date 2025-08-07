A pesar de la inflación que sacude actualmente al mercado futbolístico, los fichajes continúan siendo el método preferido de los directivos para construir plantillas competitivas. Por más extraño que parezca, la mayoría de equipos continúan apostando por incorporar talento ajeno en lugar de enfocarse en desarrollarlo cerca de casa. Sin embargo, el precio de la fe nunca había sido tan caro. Hoy en día, los 90 millones de euros que, en su momento, te podían proporcionar con los servicios de figuras como Cristiano Ronaldo ahora te consiguen jóvenes promesas como Hugo Ekitike o Antony dos Santos.

Pero, ¿exactamente qué es un fichaje? ¿Sigue siendo una buena inversión? Más que nada, un fichaje es una apuesta, un tiro de dados, una moneda en pleno vuelo. El fichaje puede salvarte la vida o dejarte al borde de la quiebra. En el peor de los casos, puede durar lo que un amorío y, en el mejor, lo que un matrimonio. Es, en pocas palabras, un receptáculo de nuevas esperanzas: tanto un héroe como un villano en potencia.

El fichaje es, por naturaleza, impredecible. En ocasiones, parecería que su éxito no depende del jugador, ni tampoco de la plantilla, sino del azar. No es novedad: incontables fichajes que parecían buenos en teoría han demostrado ser deplorables en la práctica. Desde estrellas que no cumplen con las expectativas de un traspaso millonario hasta jóvenes promesas que decaen tras buscar la gloria con una nueva camiseta, la lista de fichajes desastrosos abarca a figuras de la talla de Ricardo Kaká, Eden Hazard, Phillipe Coutinho o Jack Grealish.

No obstante, quizá lo más curioso de los fichajes es que son considerados como tal solo por un momento. Una vez empezada la temporada, los nuevos integrantes del equipo son tratados por la afición como si hubieran nacido y crecido arropados por el nuevo escudo. Si fracasa en sus primeros partidos, es castigado como si llevase cometiendo los mismos errores durante años. Pero si triunfa en la encomienda, es adoptado por la fanaticada con la devoción de quien descubre un amor predestinado.

En cierto sentido, directivos y entrenadores siguen apostando por ellos con la esperanza de que se conviertan en la pieza diferencial en su plantilla, el ingrediente faltante para saborear el éxito. Sin embargo, no todos los rompecabezas necesitan de la misma figura. Al final del día, el secreto detrás de un buen fichaje reside, precisamente, en que encaje con un proyecto que le antecede, una plantilla que desconoce y un estilo de juego que le exige adaptarse de inmediato a otro país, o bien, a otro continente.

Ahorita mismo, con la pretemporada futbolística llegando a su fin, miles de aficionados vuelven a depositar sus ilusiones en fichajes elevados a la categoría de salvadores. No obstante, detrás de las cifras desorbitantes y los videos de bienvenida, se esconden meros futbolistas que tienen que aprender a jugar con el peso de precios cada vez más injustificables sobre su espalda.

POR TOMÁS LUJAMBIO

COLABORADOR

MAAZ