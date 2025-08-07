El INE y la reforma

Es una buena noticia el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como cabeza de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral. Su larga trayectoria, iniciada con su rebeldía juvenil en el Movimiento del 68 y continuada en la izquierda a lo largo de los años, es garantía de solidez y seriedad.

En el encargo presidencial, le ayudará mucho su experiencia como legislador para elaborar contenidos confiables de la futura iniciativa, en los cuales no existan deficiencias e insuficiencias como las habidas en la reforma judicial.

Fueron Pablo Gómez y Horacio Duarte -recordemos- quienes elaboraron la malograda iniciativa político-electoral que postulaba una reforma radical en la integración del Congreso federal, pues establecía la proporcionalidad pura, o sea, la eliminación de diputados y senadores de mayoría relativa, y su transformación en legisladores de representación proporcional. Esa tarea, de hace apenas tres años, es una de las razones por las cuales son risibles las declaraciones de que Gómez está “desactualizado” en la materia.

La Presidenta ha esbozado contenidos importantes de su futura iniciativa, como la reducción de los enormes costos de los comicios, tanto en la organización de comicios como en el financiamiento público a partidos. Ambas disminuciones son necesarias, como he explicado en columnas anteriores, pero naturalmente, la racionalización financiera no debe incidir negativamente en la calidad de nuestros procesos electivos.

Aunque la oposición y demás malquerientes de la 4T suponen que la reforma electoral próxima tiene como fin el apoderamiento del INE por parte del gobierno y Morena, la presidenta Sheinbaum ha declarado expresamente que el INE seguirá siendo autónomo, la credencial de elector se mantendrá y el control del padrón de electores continuará a cargo del INE.

Ahora bien, importa fortalecer al INE para evitar que los partidos políticos, en particular los más votados, intenten influir en el nombramiento de funcionarios del Instituto. No debe ocurrir a nivel nacional lo que sí sucede en algunos órganos estatales -no en todos-, donde los gobiernos locales y los partidos dominantes intervienen en la designación de funcionarios comiciales. Cuando tales intentos se materializan, ello debe reprocharse no sólo a partidos y ejecutivos, sino también a las altas esferas electorales.

Es obvio que consejerías y áreas técnicas del INE deben ser consultadas y escuchadas porque pueden hacer aportaciones valiosas, pero será importante apartarse de lo que he llamado vocación pontificia, característica consistente en la supuesta infalibilidad en la materia, de la cual hicieron gala algunos consejeros de la integración anterior.

Una negociación inteligente y tolerante puede ser muy fértil para enriquecer la reforma en ciernes. La cerrazón y la intransigencia, en cambio, suelen ser infértiles.

PLUS DIGITAL: ¿NUEVO CONSEJO GENERAL?

Una inquietud dentro del INE y fuera de él es si el actual Consejo General sobrevivirá a la futura reforma. En mi opinión, sería deseable la permanencia de los actuales consejeros hasta el fin de sus respectivos períodos, pese a su pública división en dos bloques, que es la situación más reprochable dentro del Instituto. En sentido contrario, no es menor que, aun divididos, los consejeros lograran llevar a buen puerto la elección judicial, si bien con tropiezos.

Sin embargo, los antecedentes son que, cuando hay una reforma electoral trascendente, los consejeros en funciones son separados anticipadamente del Instituto.

Así ha ocurrido desde los noventa del siglo pasado, en tiempos de los consejeros magistrados y consejeros ciudadanos del entonces Instituto Federal Electoral, presidido inicialmente por el secretario de Gobernación.

Cuando en 1996 se dota de autonomía al IFE y se le desliga del Poder Ejecutivo, cesan en sus funciones mexicanos muy prestigiados como Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti (ambos ya fallecidos), Santiago Creel Miranda y José Woldenberg Karakowski, quien posteriormente fue elegido presidente del naciente instituto autónomo.

Si se acordara poner fin anticipadamente a los períodos de los actuales consejeros, son previsibles lecturas de que el gobierno y Morena se estarían apoderando del control del INE. No obstante, si esto ocurriera, se estaría haciendo lo mismo que se ha hecho antes en situaciones semejantes.

Comoquiera, en ese y los demás contenidos de la futura reforma, lo deseable es el consenso entre las distintas fuerzas políticas, incluida obviamente la oposición. ¿Será esto posible? Parece difícil, pero no es imposible.

POR EDUARDO R. HUCHIM

COLABORADOR

@EDUARDORHUCHIM

EEZ