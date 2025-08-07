LA BUENA

Jen Pawol será la primera mujer árbitro en las Ligas Mayores de Beisbol durante un partido oficial entre los Miami Marlins y los Atlanta Braves, que da inicio a una serie de cinco encuentros de temporada regular en las Grandes Ligas este fin de semana.

EL MALO

Gracias a operativos se logró la captura de Arturo ‘N’, alias El Vampiro, quien es señalado como el tercer elemento al mando del grupo criminal La Barredora, e identificado como principal generador de violencia en Tabasco, confirmó la SSPC.

EL FEO

Dean Cain, quien formó parte del elenco de la serie Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman, dio a conocer un video donde responde a la convocatoria de formar parte del ICE, para “salvaguardar la seguridad de los estadounidenses”.

