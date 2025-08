La educación no es una cascarita

El balón aparece. No hay árbitro, no hay reglas escritas, pero en segundos ya hay equipos, porterías improvisadas y un acuerdo tácito: “gol gana”. Lo importante es jugar y divertirse, sin más. Una cascarita. Si pierdes, mañana tendrás revancha o empiezas de cero.

Pero hay otro tipo de partidos: los profesionales. Detrás de ellos hay horas incontables de entrenamiento, planeación, táctica y estrategia. Aquí los resultados cuentan, los puntos suman y la tabla de posiciones marca el rumbo de la temporada.

No digo que la educación sea equivalente al fútbol, pero, como recurso para explicarme, digamos que la educación es un partido profesional, no una cascarita. Por eso hay cosas que no podemos -ni debemos- perder de vista. Porque si lo hacemos, en educación perderemos mucho más que un torneo.

Piénsalo así: la educación, entendida como un derecho que el Estado debe garantizar (no es ningún favor), no puede ser espontánea. Lo que está en juego es demasiado valioso para dejarlo al “gol gana”. Desde la política pública que la habilita, la educación debe arrancar con una estrategia clara: definir la táctica, entrenar las jugadas clave, asignar los recursos al once titular y estructurar el juego desde la portería hasta la delantera. Como en las ligas profesionales, habrá cambios conforme avanza el partido y pequeños ajustes sobre la marcha, pero al iniciar la temporada ya debemos tener un proyecto deportivo -o modelo de juego- definido.

Un proyecto deportivo establece la filosofía, los objetivos y las estrategias para la temporada; guía cada partido y asegura que todo el equipo juegue en sintonía. En educación, ese proyecto deportivo es el Programa Sectorial de Educación (PSE). Su “temporada” es el sexenio o periodo de gobierno, y su función es orientar las estrategias y acciones concretas del sistema educativo. El PSE debe dar claridad sobre los objetivos que tiene el gobierno para la educación en su periodo y sobre cómo irá monitoreando su progreso, un poco como la tabla de posiciones en un torneo: no solo para saber quién gana, sino para identificar en qué se debe mejorar. Además, es un compromiso legal y un instrumento de rendición; sin él, no hay forma de exigir resultados ni medir avances.

Empezar un torneo sin un proyecto deportivo claro no augura un buen camino: significa vivir de la improvisación y el momento. Sin un rumbo común, se abren las puertas a decisiones reactivas sin construcción a largo plazo; los jugadores no desarrollan roles estables ni consolidan una identidad de equipo; se pierde coherencia. Un equipo sin proyecto puede correr mucho y sudar más, pero sin estrategia, es como atacar sin portería: no hay forma de anotar.

Sin un PSE, las probabilidades de que eso ocurra en el sistema educativo son altas. Pensemos que, en México, solo en educación básica hay más de 23 millones de estudiantes, 1.2 millones de docentes y más de 220 mil escuelas. Si no nos ponemos de acuerdo, jugaremos con el corazón como en una cascarita, pero ganar el campeonato será complicado.

En México tenemos el mandato de preparar nuestros proyectos deportivos: la Federación y cada estado deben contar con su propio PSE (los estatales alineados al federal). No se trata -o no debería tratarse- de palabras bonitas, sino de objetivos, estrategias, acciones y métricas que nos lleven a ganar el torneo, que aseguren que el gobierno en turno lo da todo para que la educación logre no victorias aisladas, sino el campeonato completo.

Por eso en Mexicanos Primero, a través de la plataforma MONITO, estamos atentos a cada proyecto deportivo, a los marcadores y a los directores técnicos. Porque, en el torneo de la educación, la victoria final es garantizar el derecho a aprender de cada niña, niño y adolescente.

Hoy en México contamos con 22 PSE (o, siguiendo la metáfora, proyectos deportivos) ya publicados, ocho que están en tiempo reglamentario de elaboración (más el federal) y solo uno pendiente: Tlaxcala, donde sabemos que están en plena “junta de planeación” -directiva, cuerpo técnico y dirección deportiva- para sacarlo adelante y guiar lo que queda de la temporada, y a su publicación estamos atentas.

En el marcador final, el derecho a aprender es el campeonato. Y en México, no podemos darnos el lujo de perderlo por jugar como si fuera una cascarita.

POR ALEJANDRA ARVIZU FERNÁNDEZ

DIRECTORA DE MONITOREO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MEXICANOS PRIMERO

