Bankaool da salto cuántico

Uno de los bancos que mejor ha sabido aprovechar la coyuntura del sector financiero para apalancar su crecimiento en las últimas semanas es Bankaool, dirigido por Juan Antonio Pérez Simón. Absorbió hace unos días a 280 colaboradores del negocio cambiario de Intercam, que está prácticamente fuera del negocio, tras las acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de EU.

La mesa de cambios de Intercam solía hacer transacciones por Dlls. $820 millones de dólares mensuales, lo que era operado por más de 700 personas. En un movimiento estratégico, Pérez Simón contrató al grupo selecto que tenía la cartera cambiaria más refinada. Esto le permitió incorporar a 280 personas capturando 40 por ciento de la cartera o cerca de Dlls. $320 millones.

Algunas personas se han preguntado si Bankaool está incorporando riesgos con este movimiento. La respuesta es que no, porque, de acuerdo con Pérez Simón, el banco mantiene controles estrictos; tanto que, a diferencia de otros bancos que en las últimas semanas han ajustado los suyos, Bankaool no tuvo que hacerlo dado el alto estándar con el que venía trabajando desde tiempo atrás. De hecho, Pérez Simón mantenía estrecha colaboración en Estados Unidos con los responsables del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), perteneciente al Tesoro, lo que le dio confianza de cumplimiento para lanzar esta ofensiva cuando vio la oportunidad.

La reconfiguración del sistema financiero a raíz de las acciones del Tesoro no es cosa menor. De hecho, Bankaool está evaluando la posibilidad de adquirir la casa de bolsa de Intercam, también pasándola a través de sus estrictos controles.

Pero la estrategia no descansa sólo en las oportunidades coyunturales. El banco tiene acciones digitales de largo alcance que le están permitiendo tener presencia nacional rápidamente.

En algunas plazas, como Monterrey, por ejemplo, la institución incluso está abriendo oficinas que funcionan no tanto como sucursales, sino como espacios de contacto humano y presencia para cuando el cliente lo requiera. Este banco está apostando a tener una posición muy relevante en un plazo de cinco años. Sí.

PEMEX

La clave del plan de capitalización de Pemex presentado por la secretaria Luz Elena González se esconde en la pág. 106 del documento: se financiarán proyectos por hasta $250 mil millones de pesos que serán respaldados por los flujos que servirán de “fuente de pago”. ¿Qué significa esto? Que los empresarios que quieran participar tendrán garantías. Pemex lanzó 21 proyectos para ellos en los campos Kayab, Nobilis y Exploratus. Y podrán participar en varios ámbitos: ingeniería, mantenimiento, logística, perforación, etc.

POR: CARLOS MOTA

COLABORADOR

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

MAAZ