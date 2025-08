Analista de inteligencia, una labor poco valorada

A lo largo de los últimos 30 el término inteligencia se ha venido desmitificando; lo que antes era un tema casi proscrito hoy se aborda con toda naturalidad en cualquier sobremesa a propósito del clima de inseguridad en que vivimos.

Una de las razones por las que dejó de ser un tabú radica en que la inteligencia dejó de ser una labor asociada exclusivamente a temas políticos y de seguridad nacional, para incursionar en los ámbitos de seguridad pública (inteligencia policial), seguridad financiera (inteligencia financiera), seguridad corporativa (inteligencia corporativa) y ciberseguridad (Ciberinteligencia).

De hecho hasta antes de la integración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creada el 7 de mayo de 2004 mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, como un órgano adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna institución ostentaba en su nombre dicha palabra.

Antes de la UIF ni el propio CISEN, que en los hechos realizaba las labores de inteligencia de Estado mexicano desde 1989, incorporaba dicho término en su denominación oficial, sustituyéndolo por la palabra Investigación.

Cuando fue creada la Policía Federal Preventiva (PFP), 4 de enero de 1999, de manera un tanto osada se denominó a una de sus 3 áreas sustantivas Coordinación de Inteligencia para la Prevención, pero hasta ahí.

En 2019 vendría el cambio tanto de nombre como de adscripción de lo que fue el CISEN, pasando a ser Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya no en Gobernación.

Hoy en día a cualquier actividad de recolección de reportes de emergencia, denuncias o imágenes de cámaras de video vigilancia se le llama inteligencia y el mejor ejemplo son los antiguos Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo conocidos como C4, con mayor razón si le agregan una o varias letras “C”, así como una “i· de inteligencia, nada más lejano de la realidad, aunque de alguna manera ha ayudado a desmitificar dicho concepto.

En la misma tesitura, hoy es más común escuchar el término “analista de inteligencia”, aunque pocos sepan lo que ello significa, por lo que a cualquier persona que se siente frente de una computadora o en una estación trabajo de los C4 o C7 se le nombra de esa manera.

Peor aún, en el pasado reciente el entonces presidente López Obrador confundió a los “analistas de inteligencia” de la Policía Federal con empleados administrativos, por el solo hecho de no portar uniforme para realizar sus labores, sin reparar que son los que hacen posible que un dato suelto o una información incompleta se convierta en un producto de inteligencia, listo para tomar decisiones.

Pese a que dicha gestión ya es cosa del pasado, en la actualidad los “analistas de inteligencia” todavía no son valorados en su justa dimensión y continúan siendo relegados por el hecho de que sus labores son realizadas en oficinas a las que no ingresa casi nadie, que en realidad son verdaderos centros de inteligencia, enlazados con todas las bases de datos que integran Plataforma México, incluyendo aquellas que sirven de repositorio para los reportes de las áreas que desarrollan su trabajo directamente en campo, ya sea uniformados o de civil.

En el mejor de los casos el trabajo de los analistas es tomado en cuenta solo cuando las instancias de seguridad nacional o seguridad pública refieren que resultado de las labores de gabinete…y campo se detuvo a tal persona, se aseguró tal producto o se desarticuló tal estructura criminal.

Lo que no se toma en cuenta es que quienes atienden la etapa central del trabajo de inteligencia son los analistas (de ahí su nombre) ya que son ellos los que se dedican a relacionar datos e informes que describen hechos; elaboran redes de vínculos y de comunicaciones, construyen premisas e interpretan cada factor en común, cada enlace cruzado, cada patrón y cada tendencia, hasta construir una hipótesis, misma que para ser comprobada requerirá del trabajo de campo donde sus colegas buscarán exactamente el eslabón que hace falta y así cuantas veces sea necesario (ciclo de inteligencia) hasta que el resultado sea un producto de inteligencia sólido.

Una vez que dicho producto (impreso o digital) haya salido del “horno” donde los “analistas de inteligencia” lo elaboran, estará listo para ser utilizado para la toma de decisiones, la mayoría de carácter preventivo y las menos de carácter operativo pero que traerán aplausos y reflectores, así como las primeras planas de los medios impresos y principales titulares de los noticieros de televisión y otras plata formas digitales.

Lo que no se debe de olvidar es que sin la participación de los “analistas de inteligencia”, el engranaje que hace posible la obtención de los multicitados productos no cumpliría con su objetivo; por lo que su papel es esencial y no hay que desdeñarlo, solo hay que tomar en cuenta que los directivos de hoy fueron los “analistas de inteligencia” del pasado. Dicho de otra manera, los “analistas de inteligencia” de hoy serán los directivos y funcionarios de mañana.

Posdata eventual. El autor de estas líneas primero fue “analista de inteligencia”, después investigador de campo y más tarde directivo.

PAL