Adán no sale del huracán

A ver si la tercera es la vencida. Por tercer miércoles al hilo, la Comisión Permanente del Congreso se reúne mientras el escándalo que envuelve al exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, permanece. Ni el tiempo lo salva del huracán en el que luce atrapado. Son más de tres semanas de revelaciones y complicidades expuestas entre el actual coordinador de Morena en el Senado y quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. Indivisibles el uno del otro; inseparables.

Ambos se saben todo. Se conocen hace más de 30 años. López Hernández era tan cercano a la familia Bermúdez Requena, que se convirtió desde hace décadas en el notario de confianza. Ayudó a la familia de quien hoy es prófugo de la justicia, a constituir empresas y realizar un sinfín de papeleo en torno a sociedades y negocios. Son amigos. Y cuando decidió contratarlo como secretario de Seguridad en Tabasco, mientras era gobernador, sabía lo que hacía. Decir “jamás sospeché”, no alcanza para lavarse las manos. Antes incluso de que se convirtiera en titular de la Secretaría de Seguridad, ya era conocido su nexo con el grupo criminal La Barredora, el cual habría encabezado. Informes del Ejército alertaron, pero Adán Augusto, o no quiso escuchar o prefirió ignorar lo que era evidente: Bermúdez Requena era un capo.

Aunque en los dichos algunos lo nieguen, en los hechos, la 4T ha dado cobijo a López Hernández. No solo lo apapacharon en el último Consejo Nacional de Morena, en el que algunos incluso de aplaudieron y gritaron “no estás solo, no estás solo”, sino que han impedido, ya no digamos que la justicia avance y se investigue el caso, sino siquiera se discuta públicamente. La 4T en el Senado ha saboteado el debate que tiene como protagonista a Adán Augusto y sus nexos cada vez más inocultables con grupos criminales. Ni siquiera han permitido que se le nombre en la Permanente.

Hoy veremos un episodio más. Sabremos, primero, si realmente la oposición lo es y si los diputados y senadores de PAN, PRI y MC, dan la batalla. Si como han dicho en el discurso, serán implacables con el coordinador de los senadores morenistas, hoy es el día para dejarlo patente. Sabremos también, si el manto de impunidad que Morena y aliados le han otorgado a López Hernández goza de cabal salud, o si las señales cambian. Y conoceremos si el aún coordinador de Morena tiene las agallas de defenderse y tratar de justificar lo que, a estas alturas del partido, luce injustificable: su relación de amiguismo y compadrazgo con Hernán Bermúdez.

Cierto, la Permanente es apenas muestra de la composición del Congreso, y quizá por eso varios de quienes la integran hayan preferido hacer mutis. Pero el reloj avanza y el 1 de septiembre se aproxima. Ese día, iniciará un nuevo año legislativo y un nuevo periodo de sesiones. En esa fecha habrá sesión de Congreso General y se entregará el Primer Informe de la presidenta Sheinbaum. Si los escándalos que acumula a Adán Augusto no se discuten ni se disipan antes, la fecha terminará ensuciada por ese huracán, que podría arrasar también con ese día.

-Off the récord

Gerardo Fernández Noroña trae su propio juego.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

COLABORADOR

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ