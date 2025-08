Prosperidad ficticia

La semana pasada, el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), la cual nos permite conocer las tendencias económicas de las familias mexicanas. Según esta encuesta, los ingresos de los mexicanos crecieron un 15.6% entre 2018 y 2024, es decir, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Estos datos permiten concluir que un importante número de mexicanos abandonó la situación de pobreza en la que estaban y también que la desigualdad se redujo.

Las anteriores noticias parecen alentadoras. Sin embargo, cuando se hace un análisis más profundo de lo que ha pasado en la economía en México en los últimos años, quizá podamos llegar a la conclusión de que se trata de una prosperidad aparente, cuando no abiertamente ficticia. Y esto por varias razones.

En primer lugar, el crecimiento en el ingreso de los mexicanos se ha debido, principalmente, a las transferencias de los programas sociales, que llegan a casi una tercera parte de los hogares mexicanos. Estos programas sociales han sido financiados, básicamente, con un mayor endeudamiento. En efecto, al final del sexenio de AMLO, el endeudamiento como porcentaje del PIB era de casi un 60%, varios puntos porcentuales más que al inicio. A falta de una reforma fiscal que aumente los ingresos del gobierno y racionalice sus gastos, estos programas sociales serán inviables en un plazo bastante próximo.

Por otro lado, el crecimiento acumulado entre 2018 y 2024 del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, de la totalidad de bienes y servicios que produce la economía, fue de apenas un 5%, con un promedio anual menor al 1%, el nivel más bajo desde los años ochenta. Si la economía no crece, entonces no se genera nueva riqueza, por lo que los aumentos aparentes del ingreso de las familias no tienen una viabilidad en el tiempo.

Otro dato preocupante de la ENIGH es que los hogares más pobres destinaron un mayor porcentaje de su ingreso al gasto en salud, lo cual se explica por el desmantelamiento del sistema de salud existente (como la eliminación del Seguro Popular) y la ausencia de una política efectiva en este rubro.

Por lo tanto, podemos afirmar que la mejoría aparente del ingreso de los mexicanos durante el sexenio anterior está sostenida con alfileres. La única forma verdadera de que la prosperidad de las familias mexicanas sea sustentable en el tiempo es promoviendo una mayor inversión, es decir, que existan más empresas, más y mejores empleos y, de esta manera, un mayor ingreso que además será permanente y no temporal. Esto debe ir acompañado de una política social que llegue directamente a quienes más la necesitan y con una garantía efectiva del derecho a la salud y a la educación para los mexicanos. Por desgracia, nada de eso se hizo en el sexenio anterior.

POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL

POLITÓLOGO

@FERDOVAL

PAL