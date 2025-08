No son barreras no arancelarias: SE

Uno de los temas que más controversia ha suscitado desde que el presidente Donald Trump extendió por 90 días el plazo para llegar a un acuerdo con nuestro país en materia comercial es la línea expresada en el sentido de que México eliminará las barreras no arancelarias que sostiene contra las exportaciones de su país.

Al respecto hay que decir que esa sola línea tiene múltiples implicaciones, porque abre la puerta a 90 días en los que se detonará una negociación compleja para México, en la que podría recibir peticiones constantes de los estadounidenses para otorgar diferentes tipos de concesiones.

Desde hace unos días, al respecto, circula el documento “2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers”, que publicó el United States Trade Representative que encabeza Jamieson Greer. El reporte documenta las limitaciones que se han acumulado del lado mexicano y que impiden el comercio libre, desde la imposibilidad de los corredores aduanales de trabajar libremente, enfrentando límites operativos en los puertos; hasta el glifosato y las prohibiciones para su importación, lo mismo que la de algodón genéticamente modificado. El reporte habla de los excesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT); del elevadísimo costo del espectro radioeléctrico para las empresas de telecomunicaciones; y de un largo etcétera.

El subsecretario de la Secretaría de Economía (SE), Vidal Llerenas, clarifica que no se trata de ese tipo de barreras: “No son barreras no arancelarias, porque las barreras no arancelarias son, [por ejemplo], situaciones fitosanitarias o de alguna naturaleza que impiden que se importe algo para proteger una industria nacional. En realidad, no estamos hablando de ese tipo de barreras. [Más bien] se han señalado algunas dificultades económicas que puede haber por temas regulatorios. En una de ellas hay un avance enorme, que es el tema de Cofepris. Hemos tenido un gran avance en acelerar aprobaciones o de rápidamente reconocer productos que en otras agencias del mundo han sido aprobados…”. También señaló que el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) lleva gran avance para reconocimiento de propiedad intelectual.

Ni EUA ni México han clarificado qué solicitudes específicas se han hecho para eliminar los obstáculos al comercio. Algunas pueden ser muy simples; pero otras podrían toparse con férreos principios ideológicos de la 4T, como el glifosato o la industria energética. Lo veremos.

RETIRADA CHINA

Me reportan que la comunidad de negocios china emprendió la retirada de México. Se están yendo velozmente: cierran pequeños supermercados y están experimentando controles por doquier. Un importador comenta que por Mazatlán alcanzaron a ingresar hasta mil 500 contenedores al día con productos. Ahora, no pasan de 150.

POR: CARLOS MOTA

COLABORADOR

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

