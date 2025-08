Tullia Bassani diseñó los libros de texto gratuitos que marcaron generaciones. Beatrice Trueblood firmó la identidad visual de las Olimpiadas del 68. Rocío Mireles cosechó portadas memorables por décadas. Y Azul Morris conviertió lo editorial en objeto de deseo. No llegaron al diseño: lo sostuvieron. Y ahora, al fin, ocupan el centro.

También están Selva Hernández, editora y diseñadora que ha hecho del libro objeto una declaración política desde Ediciones Acapulco; Ximena Pérez Grobet, cuyo trabajo con libros de artista cuestiona la lectura como acto lineal; y Peggy Espinosa, fundadora de Petra Ediciones, que ha defendido el diseño como herramienta para la infancia, la diversidad y la inteligencia visual. Ninguna de ellas ocupa el lugar de musa ni colaboradora secundaria. Son autoras, son visión, son columna vertebral del diseño en este país.

La exposición Ellas diseñan. 1965–2025, en el Museo Franz Mayer, no se limita a mostrar obra gráfica de mujeres, es una intervención historiográfica, que reúne a 27 diseñadoras mexicanas que, durante seis décadas, definieron la estética de libros, revistas, colecciones y catálogos culturales, muchas veces sin reconocimiento.

La curaduría, a cargo de Paola Eguiluz, no habla por ellas: las deja hablar. Cada diseñadora eligió personalmente qué mostrar. No hay intermediarios, pero sí justicia: esa que no se construye con homenajes, sino con presencia y crédito.

Durante años, firmaron desde el margen, o ni eso. Lo que aquí aparece son portadas, identidades visuales, composiciones tipográficas y proyectos editoriales que ya formaban parte de la memoria colectiva, pero sin autoría visible. En esta muestra, sus nombres y rostros están ahí, al fondo de cada sala, recordando que también hubo cuerpo detrás del diseño.

En tiempos donde el diseño se ve reducido a branding o algoritmo, estas piezas resisten.

POR: MELISSA MORENO

MELISSA.MORENOC@GMAIL.COM

@MELISSOTOTOTA

EEZ