¿Dónde queda México?

Después de un largo proceso de negociaciones entre Estados Unidos (EU) y la Unión Europea (UE) sobre el tema arancelario, finalmente, el pasado 29 de julio se acordó el establecimiento de un arancel fijo de 15?% para los productos europeos que ingresen a territorio estadounidense. Adicionalmente, la UE se comprometió a realizar compras a EU en materia energética, así como a invertir en sectores estratégicos.

Con ello, se evita una guerra comercial trasatlántica, EU asegura su participación en uno de los mercados más grandes del mundo y Donald Trump fortalece su imagen frente al electorado. Es decir, este acuerdo redefine la configuración del poder comercial transatlántico y produce una relativa estabilidad, aunque bajo los términos dictados por Washington.

En una dinámica similar, pero con resultados distintos, el gobierno mexicano ha buscado negociar la imposición arancelaria de 30?% anunciada por la Casa Blanca para sectores como el automotriz, el acero, el cobre, la agroexportación y la energía. La administración de Claudia Sheinbaum logró una prórroga de noventa días con el objetivo de obtener mejores condiciones en futuras negociaciones.

El escenario no es del todo favorable; sin embargo, permite una lectura clara sobre los intereses comerciales de Estados Unidos, la realidad del mercado europeo y la posición que actualmente ocupa México frente a su principal socio comercial. Los costos ya son visibles: la inversión se encuentra detenida, las cadenas de valor están dislocadas y las posibilidades de aprovechar el nearshoring se perciben cada vez más lejanas.

La respuesta no debe ser una política de confrontación, sino de inteligencia. México debe negociar con firmeza sus condiciones con EU, pero también construir opciones reales fuera de esa relación. Debe mejorar las condiciones internas de competitividad e impulsar sectores de alto valor agregado.

Es momento de desarrollar estrategias de corto y mediano plazo que permitan diversificar las inversiones y los acuerdos comerciales. Es urgente la ratificación del Acuerdo Global con la UE, así como la construcción de alianzas que se materialicen en intercambios sólidos y sostenibles con otras regiones del mundo.

No se puede permanecer en espera de que Washington defina las nuevas reglas. No se trata únicamente del futuro comercial ni de una decisión arancelaria aislada, sino del rumbo que tomará el país en una dinámica internacional marcada por la consolidación de bloques y alianzas estratégicas. México necesita recuperar agencia, voz y visión. La coyuntura actual no admite respuestas tímidas ni reactivas: exige una política exterior económica proactiva capaz de proyectar al país más allá de la inercia geográfica y política.

Almendra Ortiz de Zárate

Directora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México

