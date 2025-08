Teoloyucan: violencia como política pública

Otra vez, Luis Domingo Zenteno. El presidente municipal de Teoloyucan no sólo parece desconocer los límites legales de su cargo, sino también los territoriales: actúa dentro y fuera de su municipio con atropellos… y a balazos. Este fin de semana intervino de manera violenta en territorio de Cuautitlán.

Todo comenzó con la clausura administrativa, que el gobierno de Cuautitlán hizo a un predio donde se construye un Centro de Distribución Buró Logistik (CEDIS), ubicado junto a la estación del tren suburbano. La alcaldesa Juanita Carrillo advirtió que dicho desarrollo fue inhabilitado por presentar anomalías en sus permisos, derivadas de presuntos actos de corrupción, además de representar un grave riesgo a la movilidad y seguridad de más de 100 mil personas que transitan por la zona. La empresa ya había sido sancionada por Protección Civil.

Minutos después de la clausura, Zenteno llegó con su cabildo y funcionarios, dispuesto a tomar el control de una propiedad que no le pertenece ni le corresponde. Su incursión incluyó detenciones arbitrarias, agresiones físicas y verbales, y disparos de arma de fuego que dejaron a policías cuautitlenses con fracturas. Puso en riesgo incluso a la presidenta municipal Juanita Carrillo.

A Luis Domingo ya se le conoce por su estilo bronco, por preferir el enfrentamiento antes que el diálogo, dentro y fuera de su despacho. Pero esta vez cruzó una línea muy peligrosa. Y si así actúa en público, con testigos y cámaras, ¿cómo será cuando no hay reflectores?

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron. Me confirman que en el Congreso del Estado de México ya se discute la necesidad de intervenir. No por cálculo político, sino para garantizar la protección y seguridad de los vecinos de Cuautitlán, cuyas garantías han sido vulneradas sistemáticamente. Y también para blindar a la presidenta municipal, quien ha sido blanco de amenazas, violencia institucional y ahora, literal, fuego cruzado.

Carrillo ha mantenido la calma. No ha caído en provocaciones, a pesar de que su vecino ha emprendido acciones no solo violentas, sino también misóginas y machistas en su contra, uno más de los ejemplos de prepotencia utilizada con el poder como arma.

+++

En corto.- En Veracruz no salen de una cuando ya tienen otra. Mientras la gobernadora Rocío Nahle minimiza el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández, en manos del crimen, ahora estalla un motín en el Cereso de Tuxpan. Internos incendiaron instalaciones, se enfrentaron a elementos de seguridad y exigieron presencia de medios. Hubo heridos, tensión y un penal que ya venía marcado por violencia: en junio asesinaron a su ex director, y hace apenas una semana, un custodio fue secuestrado. El sistema penitenciario en llamas… y el gobierno, ausente, rebasado.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

