La fuerza la da el pueblo

Luego de la llamada del jueves pasado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que aplazaron 90 días la imposición de aranceles a México, la titular del Ejecutivo aseguró que “con la Cuarta Transformación se ha recuperado la dignidad del pueblo”. Ante los queretanos dijo que esto es gracias a que “hay una fuerza que nos da el valor, la entrega y el reconocimiento. Es una fuerza única que se llama pueblo de México”.

Quieren consenso, no imposición

Como si se tratara de nado sincronizado, partidos de oposición y ex funcionarios electorales, encabezados por los ex presidentes del INE, Lorenzo Córdova, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés fijaron postura sobre la Reforma Electoral. Coincidieron en un cambio que garantice integridad electoral y sea por consenso, no imposición.

Cuestionan a Kuri

Quien brilló por su ausencia en la gira presidencial por Amealco de Bonfil, Querétaro, fue el gobernador Mauricio Kuri. El mandatario se limitó a publicar en redes su reunión con la mandataria, antes de que ella encabezara el evento principal. El queretano le respondió de esta manera a la líder de Morena, Luisa Alcalde, quien lo acusó de opacidad.

Acciones de seguridad en Sinaloa

Y también en Sinaloa se están llevando a cabo acciones para asegurar la tranquilidad de la ciudadanía. Por ejemplo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el Gabinete de Seguridad estará cada 15 días en la entidad. Por lo pronto, en 15 días han detenido a 65 personas y asegurado 116 armas.

Suman esfuerzos

Buenas nuevas. En el gobierno trabajan para mejorar la regulación sanitaria e impulsar a sectores productivos con enfoque en salud y seguridad. Así lo acordaron Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Economía, y Armida Zúñiga, titular de Cofepris, quienes coordinan agenda conjunta para destrabar la burocracia que tanto afecta.

