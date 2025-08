Prefiero ser

Hace un par de años tuve una reunión con un experto en imagen y relaciones públicas. En ese momento de mi carrera sentí -con la ansiedad casi obligada del crecimiento profesional- que era importante “pulir” un poco mi presencia pública. Me presenté con honestidad: le conté cuáles eran mis planes a mediano plazo, mis pasiones, mis puntos ciegos, mis asperezas. Esperaba que me ayudara a trazar una estrategia coherente. Lo que recibí, en cambio, fue una sentencia:

-Podemos lograr todo lo que dices, pero tienes que dejar de ser como eres.

La frase me atravesó. Me congeló. Me ofendió.

Sigo sin entender del todo a qué se refería. Pero en ese instante supe que él no era el asesor correcto para mí.

Porque, ¿quién soy si no soy, esencialmente, yo?

¿En qué momento lo que mostramos se volvió más importante que lo que somos? ¿Cuándo la verdad se volvió una variable secundaria y la espontaneidad un riesgo a evitar? ¿Desde cuándo la autenticidad necesita comités de edición?

Es cierto: vivimos en tiempos de escaparates. Todo se muestra. Todo se explica. Todo se diseña. Ya no solo en redes sociales: también en reuniones, en entrevistas, en eventos, en cualquier interacción profesional donde la identidad está en juego. Curamos la narrativa, el tono, el vestuario y hasta los silencios. Y sí, construir una reputación es importante. Tener una imagen profesional coherente ayuda a abrir puertas. Pero esa imagen debería estar sostenida por la verdad de quien eres, no por un personaje que inventaste para caer bien.

Porque si lo que el mundo ve no es real, entonces, ¿quién vive tu vida?

Hoy estamos creando avatares. Profesionales impecables, con discursos afinados, opiniones infalibles y aprendizajes inspiradores. Son versiones nuestras… pero estandarizadas, diluidas, editadas. Personajes funcionales, sí. Pero ¿genuinos?

El problema es que cuando construyes un personaje, también te vuelves su rehén.

¿Y si cambias de opinión?

¿Y si ya no quieres ser la fuerte, la inquebrantable, la infalible?

¿Dónde dejas tus contradicciones, tus dudas, tus partes incómodas o torpes?

¿En qué carpeta guardas lo que no se puede convertir en posteo?

Sostener un personaje no solo es agotador: es alienante. Porque te aleja de lo que realmente importa. Te impide disfrutar en silencio, equivocarte sin miedo, pensar en voz baja antes de gritar en voz alta. Te transforma en una versión domesticada de ti misma, diseñada para la aprobación y no para la verdad.

No estoy en contra de comunicar. Al contrario. Sé que la comunicación clara, valiente y estratégica es una herramienta fundamental para cualquier carrera que aspire a dejar huella. Lo que no puedo -lo que no quiero- es comunicar mentiras, verdades adaptadas o personalidades prestadas.

Decir lo que piensas de verdad tiene un costo. Conecta profundamente con quienes resuenan contigo, sí. Pero también te aleja de quienes no. Y está bien. La congruencia no siempre es popular, pero es pacífica. Y eso, créeme, vale más que mil likes.

Por eso, hoy busco espacios donde no tenga que explicarme, donde no tenga que parecer nada, donde simplemente sea. Donde no esté en vitrina ni bajo lupa. Donde el silencio no sea sospechoso, sino sagrado.

Porque vivir en exhibición eterna no es vivir.

Porque lo no publicable también importa.

Porque la verdad no necesita estrategia.

Y porque, al final del día -con todo lo que eso implica-, prefiero ser que parecer.

POR CLAUDIA LUNA

PAL