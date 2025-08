México es diferente

El pasado jueves 31 de julio tuvo lugar una de las conversaciones más importantes entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cualquier diálogo de un jefe de Estado con el actual ocupante de la Casa Blanca suele ser muy riesgoso y complicado. Pero, por la enorme importancia de lo pactado, la plática del pasado jueves será recordada durante mucho tiempo como una de las más trascendentes para ambas naciones.

Después de una conversación que se extendió durante casi una hora, el presidente Trump accedió a no imponer a México un 30 por ciento adicional a todas las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos. Acordó seguir negociando durante los próximos tres meses, con miras a tratar de llegar a un nuevo acuerdo comercial entre los dos países. De esa manera, a diferencia del resto de los países del mundo, al menos por el momento, México se libró de la imposición de una medida que sería altamente perjudicial para nuestra economía.

Hay que subrayarlo. A nivel global, México tiene una de las economías más abiertas. Nuestro comercio exterior representa alrededor del 73 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Solo nuestras exportaciones, de las cuales más del 80 por ciento se dirigen a Estados Unidos, significan el 37 por ciento del PIB. La imposición de aranceles adicionales de 30 por ciento a nuestras exportaciones hubiera causado un daño severo e inmediato a nuestro país.

Por ello, es justo reconocer que el estilo personal de negociar de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. La “serenidad y paciencia”, y la “cabeza fría”, siguen siendo la mejor manera de tratar con Donald Trump. Para tener claridad analítica hay que diferenciar entre la tormenta y el timón. México no es responsable de la tormenta desatada por los aranceles que el presidente estadounidense ha decidido imponerles a todos los países del mundo. Es una decisión que rompe con una política favorable al libre comercio que su país mantuvo durante casi un siglo. La presidenta Sheinbaum solamente es responsable del timón del barco que ocupamos los mexicanos. Con habilidad está capoteando la tormenta.

El mandatario estadounidense ha derrumbado uno de los pilares fundamentales del orden mundial de la posguerra. El mundo transita a una nueva era de multipolaridad inestable, donde las grandes potencias han abandonado cualquier pretensión de guiar su conducta conforme a normas internacionales. China, Estados Unidos y Rusia tienen planes de expansión territorial. Han vuelto a una abierta política de poder. Eso significa mayor incertidumbre e inestabilidad para el resto de los países del mundo.

Por ello, el acuerdo alcanzado el pasado jueves es muy positivo para nuestro país en las circunstancias actuales. No es ideal. No es lo que México desearía. No es un acuerdo que elimine la incertidumbre en la que hemos vivido desde el regreso de Trump a la presidencia de su país desde enero pasado. Pero la prórroga de noventa días abre la posibilidad de fortalecer la unidad interna entre el gobierno y el sector privado para defender juntos nuestro interés nacional. Facilita reforzar nuestras alianzas con diversos actores dentro de Estados Unidos, como miembros del congreso, gobernadores, alcaldes y, desde luego, con los sectores económicos que se benefician de sus transacciones con México.

Al prorrogar una vez más la no imposición de aranceles generalizados a nuestro país, Trump reconoció que México no es cualquier país. Somos un país que requiere un trato diferente. No sólo somos su principal socio comercial, somos un vecino cuya colaboración es indispensable para Estados Unidos. En palabras del mandatario estadounidense “Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido tanto a los problemas, como a los activos, que representa la frontera.”

Hasta ahora Trump no había reconocido esa sencilla realidad: la vecindad impone, a los dos países, el imperativo de la cooperación de la que los dos se benefician. Si Estados Unidos quiere mantener una economía competitiva frente a otras regiones, y particularmente frente a China, su verdadera competidora por la hegemonía en el siglo XXI, es indispensable sumar a México. Por fin, Trump ha empezado a reconocer que la integración económica entre nuestros países, iniciada a principios del siglo pasado, no sólo es mutuamente beneficiosa. En realidad, es irreversible.

La imposición de aranceles al resto del mundo alimentará la inflación en Estados Unidos, lo que se hará evidente hacia el fin del presente año. Esa inflación favorecerá nuestra posición negociadora. Serenidad y paciencia. Con la prórroga de noventa días, México ganó tiempo para fortalecerse internamente, y reforzar su posición frente a Estados Unidos, fundamental en una relación que seguirá siendo asimétrica. Las negociaciones de los próximos tres meses nos llevan hacia el final del año, lo que las empalmará con la renegociación del T-MEC, prevista para 2026. La prórroga significa que habrá un nuevo tratado comercial México y Estados Unidos, con o sin Canadá. Claro que México es diferente.

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS

DIPLOMÁTICO DE CARRERA Y PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY

EEZ