La percepción de inseguridad, un reto más allá de las cifras

La percepción de inseguridad en México subió 63.2 por ciento en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con los datos proporcionados por la más reciente encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi. Dichas cifras representan un nivel significativamente mayor al 59.4 por ciento que se reportó en el mismo periodo de 2024.

Pese a la caída de 24.5 por ciento en los homicidios, reportada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, seis de cada 10 habitantes -de más de 18 años- consideran inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU. Esto quiere decir que, más allá de las estadísticas oficiales sobre delitos, la mayoría de los ciudadanos se sienten inseguros en su vida cotidiana.

Las áreas urbanas con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro, fueron: Culiacán, con 90.8 por ciento; Ecatepec de Morelos, 90.7; Uruapan, 89.5; Tapachula, 88.1, y Ciudad Obregón, 88.0 por ciento. En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad, fueron: San Pedro Garza García, con 11.0 por ciento; Piedras Negras, 16.9; Benito Juárez, 22.0; Saltillo, 23.5, y Puerto Vallarta, 27.3 por ciento.

La ENSU también preguntó sobre la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de Seguridad Pública. En junio de 2025, para la Marina, 87.5 por ciento atribuyó un desempeño muy o algo efectivo, mientras que la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó 84 por ciento, y el Ejército, 83.1 por ciento. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 72.5 por ciento; la policía estatal, con 52.4 por ciento, y la policía preventiva municipal, con 46.4 por ciento.

La percepción de inseguridad entre la población afecta directamente el tejido social. Inhibe la convivencia en espacios públicos, frena el desarrollo económico en zonas afectadas por la violencia y, lo más grave, genera desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. En otras palabras, aunque haya avances objetivos en algunos rubros, si la ciudadanía no los percibe el efecto es prácticamente nulo en términos de bienestar social.

La percepción de inseguridad no sólo se alimenta de la violencia directa que se vive en barrios o ciudades, sino también de lo que se ve y escucha: medios de comunicación, redes sociales, testimonios cercanos, impunidad y corrupción. Basta un hecho violento de alto impacto -una masacre, una desaparición, una balacera en plena calle- para que se instale un sentimiento de miedo colectivo, aunque en términos generales los delitos comunes hayan disminuido.

Para mejorar la percepción de inseguridad es necesario que nuestro gobierno reconozca que la seguridad no es sólo una cuestión de cifras, sino de confianza ciudadana. Para ello se requieren acciones integrales, como recuperar el espacio público; fortalecer y depurar las policías municipales y estatales; atacar las causas estructurales del delito; una justicia efectiva, y el combate a la impunidad.

El aumento en la percepción de inseguridad en México no es sólo un dato preocupante: es un llamado urgente a reforzar la estrategia de seguridad desde lo social, lo comunitario y lo institucional. No bastan las cifras si no hay confianza. No bastan los operativos si no hay justicia. Y no bastan los discursos si la gente sigue teniendo miedo de salir a la calle. El reto del gobierno no es sólo reducir los delitos, sino también devolverle a los ciudadanos la tranquilidad de vivir sin miedo.

POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ

COLABORADORA

@MARIAMERCEDG

EEZ