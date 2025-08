El libre mercado: un mito genial

Parafraseando a Pedro Aspe, cuando se refirió a la pobreza en México, hoy, ese lamentable “aforismo” resulta aplicable, más bien, al libre mercado. ¡Qué paradoja!

En estos tiempos, la salida a las “tarifas” trumpianas no es resistir, sino cuestionar el mito del libre mercado y buscar autosuficiencia. A ver si me explico: somos prisioneros de una imagen y no podemos darnos cuenta de ello porque formamos parte de esa imagen. La del “libre mercado”, la del “orden basado en reglas”, la del “socio estratégico” … solo que hoy, el “socio” reparte bofetadas y exige sonrisas. Así, los aranceles se convierten en espejos: reflejan la sumisión estructural, la dependencia voluntaria y el miedo a imaginar otra economía posible.

“La libertad es comprender que tú eres el prisionero”, decía Krishnamurti. Y como toda frase que duele, aplica con precisión milimétrica a las circunstancias actuales, a todos los países sometidos a los aranceles de Trump. Porque la verdadera cárcel no está hecha de impuestos fronterizos, sino de complicidad estructural. No basta con que Estados Unidos imponga tarifas; el resto del mundo colabora puntualmente en su propio sometimiento.

Trump hace uso de los aranceles como arma y se pasea por la diplomacia comercial como quien entra a un restaurante con su propio menú. Pero los países afectados no son víctimas inocentes, se depende del mercado estadounidense como del oxígeno: del dólar, de las cadenas de suministro, de sus élites empresariales; de sus redes sociales; sus visas; y de su “way of life”; eso sí, se protesta, pero corren a firmar acuerdos para apaciguar al hombre naranja. Parece una novela distópica: se indignan con el proteccionismo, pero celebran cada punto ganado en la Bolsa de Nueva York.

Todo esto sucede bajo una gran puesta en escena: la imagen. Porque los aranceles no son solo instrumentos fiscales; son símbolos. Proyectan la narrativa del “proteccionismo soberano” y, con estética hollywoodense, transforman un castigo en acto de justicia nacional: “Make America Great Again”. Nos recuerdan quién manda y quiénes obedecen. Y claro, como buenos actores del drama global, los países siguen el guion: hablan de integración, publican comunicados y aplauden que se les permita seguir exportando… México estará amarrado al escapulario noventa días más; la Unión Europea, otrora señora feudal, hoy convertida en vasalla, de nada le sirvió poner de cabeza a San Antonio ni rezarle a San Benito.

Pero toda fábula tiene su moraleja: el neoliberalismo no es una ley natural, es geopolítica disfrazada de inevitabilidad. Y la libertad económica, si alguna vez va a ser algo más que un discurso para Davos o el G7, exige redefinir el juego, no solo jugar en él con cara de dignos mientras se aceptan las reglas del amo.

Porque la cárcel más cómoda es aquella cuya puerta está abierta, pero nadie se atreve a cruzarla.

Por Diego Latorre López

@diegolgpn

