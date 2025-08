El dilema del liderazgo femenino: entre la firmeza, asertividad y empatía

Hay una escena que se repite constantemente en los espacios de liderazgo: una mujer analiza durante horas cómo dar una retroalimentación difícil, cómo rechazar una propuesta que no aporta valor, o cómo poner un límite claro a un colaborador. No es que no sepa lo que quiere decir. Es que está pensando en cómo decirlo, para que no se malinterprete, para que no se rompa la relación, para que no la tachen de “dura”, “fría” o “mandona”. Mientras tanto, muchos de sus colegas varones toman la misma decisión con firmeza, y son vistos como asertivos, estratégicos o “líderes natos”.

Este fenómeno tiene raíces profundas, desde pequeñas muchas mujeres fuimos educadas para ser las “buenas alumnas”: obedientes, aplicadas, conciliadoras, cuidadosas. Obtuvimos las mejores calificaciones, pero al llegar al mundo profesional, notamos que quienes suben más rápido no son siempre quienes tienen más talento o empatía, sino quienes se atreven a tomar decisiones con determinación.

En muchos equipos, he visto mujeres talentosas que postergan decisiones, que cargan con trabajo que no les corresponde por no saber decir “no”, o que suavizan tanto sus mensajes que terminan siendo ineficaces. ¿El miedo? Ser percibidas como frías, autoritarias o poco empáticas. Porque, seamos honestas: lo que en un hombre es visto como firmeza, en una mujer suele interpretarse como dureza o incluso insensibilidad.

Este doble estándar es una constante en el ejercicio del liderazgo y cuando se trata de dirigir equipos, dar retroalimentación difícil o poner límites puede jugar en contra. Esa paradoja se encarna en lo que llamo “el dilema de la mujer que lidera sin querer incomodar”, el liderazgo también exige tomar decisiones difíciles, dar feedback duro, recortar recursos, negar oportunidades. Y cuando una mujer lo hace, muchas veces no se le reconoce como firme, sino como “incómoda” e “insensible”.

No se trata de dejar de ser empáticas, sino de integrar la firmeza y la asertividad como una parte legítima del liderazgo femenino, reconociéndolas como fortalezas tan valiosas como la escucha activa, el cuidado del clima emocional, el trabajo colaborativo, la empatía estratégica y el desarrollo de talento. Estas cualidades no se oponen entre sí; al contrario, se complementan y fortalecen el estilo de liderazgo que muchas mujeres ya encarnan. No necesitamos imitar modelos masculinos para liderar con impacto.

¿Y cómo hacerlo en la práctica?

Aquí te comparto tres claves que pueden ayudarte a fortalecer tu firmeza y asertividad:

1. Sé clara con tus prioridades

Antes de tomar una decisión difícil, vuelve a lo esencial: ¿qué necesita tu equipo, tu organización, tu misión? Sentir incomodidad no es señal de que vas por mal camino, muchas veces es la brújula de que estás por tomar una decisión importante. Liderar implica cuidar a tu equipo a largo plazo, no solo protegerlos de una emoción incómoda a corto plazo. Toma decisiones desde tu responsabilidad como líder, no desde tu miedo a incomodar.

2. Anticipa la reacción, pero no la cargues

Sí, es posible que alguien se sienta frustrado, decepcionado o molesto por lo que vas a decir. Pero no puedes responsabilizarte por la carga emocional de los demás. Diseña tu mensaje con respeto y empatía, pero sin sacrificar la claridad. Anticipar no es asumir responsabilidad por cómo reaccionan los otros, sino estar preparada para acompañar con inteligencia emocional. Empodera a tu equipo en lugar de infantilizarlo.

3. Recuerda que incomodar también es servir

Poner límites, señalar errores o tomar decisiones impopulares es parte de hacer crecer a tu equipo. Las personas más transformadoras en nuestras vidas no siempre nos dijeron lo que queríamos oír, sino lo que necesitábamos escuchar. En el liderazgo, ser incómoda a veces es un acto de amor profesional.

En un país donde solo el 34% de los puestos directivos son ocupados por mujeres (Grant Thornton), y donde cerrar la brecha de empleo de género podría elevar el PIB per cápita en 0.41% (OCDE, 2025), necesitamos más mujeres que ejerzan su poder con claridad, sin pedir disculpas por ser firmes o asertivas.

Tomar decisiones difíciles con asertividad no te hace menos empática. Te convierte en una líder que transforma.

