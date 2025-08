El mensaje críptico de Trump

En México la respuesta a la llamada telefónica entre los Presidentes Trump y Sheinbaum un día antes del fatídico 1 de agosto fue casi unánime. Algarabía y alivio. Pactaron 90 días más para seguir “negociando”. En todo caso, existe la pregunta: ¿qué es lo que se está negociando?

La Presidenta Sheinbaum, fiel a su estilo, celebró la extensión de 90 días y no dio más detalles sobre lo pactado. Afirmó que “el acuerdo que tenemos no implicó ninguna acción adicional por parte de México, sino sencillamente quedamos como estamos y seguimos platicando”. Marcelo Ebrard agregó que “Todo eso se logró sin ninguna otra concesión, por parte de México…”.

Analistas económicos y políticos celebraron el aplazamiento, algunos con más alegría y certeza que otros, quienes expresaron más cautela. Hubo señalamientos al decir que se aplaza la incertidumbre otros tres meses, nada más.

Los informes divulgados oportunamente por el Inegi sobre la distribución del ingreso en México y un leve incremento al PIB para el segundo bimestre sirvieron para alentar el optimismo general sobre la situación económica del país. Incluso Fitch Ratings incrementó su confianza en la situación financiera de Pemex. En el gobierno federal reina, por lo menos públicamente, un optimismo desbordante y la certeza de que la negociación con Estados Unidos tendrá un final feliz.

Incluso, la disputa lingüística entre México y Estados Unidos ante lo que representa las conversaciones sobre el T-MEC son consideradas “situaciones entre traductores”.

Sheinbaum refiere que habrá una revisión de algunos aspectos del acuerdo comercial, mientras el gobierno de Trump habla de una renegociación de todo el T-MEC. “Revisión” y “renegociación” inevitablemente son cosas diferentes, y no confusiones entre traductores.

Parece que México pretende una revisión puntual de algunos aspectos (¿menores?) del T-MEC, cuando todo indica que Estados Unidos está pensando en algo mucho más profundo y estructural con relación al acuerdo. Incluso ha sugerido, indirectamente, la posibilidad de romper con el acuerdo trilateral, prefiriendo un arreglo bilateral.

A todo esto, ¿qué dijo Trump sobre lo conversado con Sheinbaum? Publicó un mensaje en su red Truth Social dando su versión de lo acordado con México, y es mucho más extenso de lo que Sheinbaum había comentado. Y contiene una frase enigmática que merece la atención de los analistas mexicanos, para poder entender más certeramente lo que opina Trump sobre México y para entender a dónde quiere llegar con la negociación.

Trump afirmó que México había aceptado eliminar “inmediatamente” las barreras no- arancelarias que aplica, y que complican y encarecen el flujo de mercancías de Estados Unidos hacia México, pero sí facilitan el ingreso de productos chinos a territorio mexicano.

La vocera de la Casa Blanca reiteró el mismo día de la conversación entre los presidentes que México había aceptado esa condición. Entonces, cuando Sheinbaum dijo que “sencillamente quedamos como estamos…”, Washington inevitablemente concluye que está mintiendo o está echándose para atrás en lo acordado en la conversación telefónica.

Cuidado con las conversaciones telefónicas entre Presidentes: se graban y se pueden divulgar públicamente, como aprendió Fox con Fidel Castro.

En su mensaje, Trump hizo un comentario revelador sobre México, al afirmar que “Las complejidades de lograr un acuerdo con México son distintas a las que tenemos con otras naciones debido a los problemas, y los activos, que se derivan de la frontera.” (“The complexities of a Deal with Mexico are somewhat different than other Nations because of both the problems, and assets, of the Border”).

Y concluye su mensaje afirmando “Habrá una continua cooperación en la frontera en lo relacionado a todos los aspectos de seguridad, incluyendo drogas, la distribución de drogas y la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos”. (“There will be continued cooperation on the Border as it relates to all aspects of Security, including Drugs, Drug Distribution, and Illegal Immigration into the United States”.)

Trump define claramente lo qué, según su parecer, hace diferente a nuestro país del resto de naciones con las que negocia aranceles: el asunto de la seguridad. No es el tema económico en primer lugar, aunque lo del T-MEC es una irritante adicional en el enjuague bilateral.

Trump define a México como un caso de excepcionales complejidades, lo cual no debería sorprender a nadie. En su análisis expuesto en este mensaje, somos vecinos y compartimos la frontera, existe un intercambio económico intenso entre ambos países y México se encuentra desbordado por los cárteles de la droga, cuyo poder económico, político y militar es presumiblemente cada vez mayor.

A partir de ese análisis que ofrece su mensaje, Trump concluye que la singularidad de negociar con México reside en la existencia de su crisis de seguridad. Por tanto, el uso de la presión de los aranceles le debe servir para obtener resultados en el área de seguridad principalmente, aunque no únicamente.

Cuando la Presidenta de México afirma que todo ha quedado “simplemente donde estábamos”, es plausible pensar que Washington concluye que la conversación telefónica no habrá servido para sus objetivos ni se respetarán los acuerdos logrados.

Si la Presidenta de México quiere romper el círculo vicioso en el cual está atrapada, de tener la amenaza de aranceles pendiendo sobre su cabeza como Espada de Damocles, bien haría en informar al pueblo de México qué es lo que realmente ocurre con las negociaciones y qué es lo que está puesto sobre la mesa.

La práctica de no informar más allá de frases trilladas e ideológicas para la tribuna popular le da una ventaja espléndida al contrario, pues podrá manipular la información a su antojo.

Así lo hizo Trump con su mensaje reiterando que se mantienen los aranceles y que algo importante tendrá que suceder en materia de seguridad si se quiere salir de la dinámica de aranceles, prórrogas y más aranceles. Estableció cortésmente una amenaza: o se atiende el tema de la seguridad, más allá de acciones efectistas pero poco certeras y carentes de soluciones de fondo o habrá más represalias, de acuerdo a las particularidades que representa el caso de México para Washington.

Mientras Trump amenaza, Sheinbaum celebra “que todo quedó igual”. Y la debilidad opresiva de la Presidenta es que es evidente que nada queda igual y que el grave peligro para la nación persiste. Las encuestas compradas del 80% de popularidad ya no sirven para atajar la tormenta en el horizonte. Las auto alabanzas que escucha en Palacio no deben ser su brújula para saber hacia dónde se dirige la nación.

Debe leer el mensaje de Trump, cotejarlo con su conversación y, de ahí, tomar las decisiones pertinentes para servir a la nación, no a su movimiento.

POR RICARDO PASCOE

COLABORADOR

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

MAAZ