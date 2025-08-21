Una nueva era en los derechos, una nueva Corte

El próximo 1 de septiembre se formaliza la reforma judicial, una enmienda constitucional con gran impacto para toda la sociedad. Existe un relevo importante de las personas juzgadoras y la renovación de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de forma más pragmática conocemos como tribunal constitucional, dadas sus funciones específicas, los procesos que conoce, también al constituirse como el órgano de cierre del sistema judicial, definiendo el contenido de los derechos fundamentales. Debiera ser un consenso social poner los ojos en la nueva integración desde este enfoque, no solo incumbe a quien ejerce la profesión jurídica, sino a toda la sociedad.

Este órgano judicial establece los límites que debe tener toda autoridad en un concepto amplio, representa que todo aquél particular que ejerce funciones de decisión de forma unilateral que constituya situaciones jurídicas, o las modifique, también se entiende como autoridad y se encuentra bajo el paraguas normativo que le vincula al cumplimiento de obligaciones, especialmente frente a esas libertades humanas; por ello, el tribunal constitucional y sus decisiones son de gran calado, y éstas pueden tener efectos generales. En palabras más sencillas, implica que aunque no seamos los principales actores o promoventes en un juicio, podemos beneficiarnos o perjudicarnos de algunas resoluciones y de casos en donde las interpretaciones asignen significados diferentes a las disposiciones normativas.

Los tribunales constitucionales, además, tienen la tarea -en última instancia-, de revisar y mantener la constitucionalidad de las disposiciones. Les representa ese gran poder de anular o corregir aquellos contenidos legales -normalmente consecuencia del proceso legislativo-, que atenten contra el pacto que consolida una nación, pero también tienen el deber positivo de exhortar a legislar cuando existe ausencia de esta función y, la omisión causada por esta inactividad, también violenta los derechos, por lo que su tarea en revisiones legales garantiza la eficacia del texto que funda el Estado.

También es cierto que con la nueva integración se da comienzo a una nueva era de derechos, pero también en la forma en la que comprendemos el denominado Estado de Derecho y la propia división de poderes. Históricamente, por vez primera, las personas juzgadoras fueron elegidas a través de la expresión del voto directo en las urnas lo que alienta la idea de que sus actuaciones tendrán mayor legitimidad, por lo menos en el discurso menguado que se ha socializado en lo colectivo. La exposición de motivos de esta reforma se apoya en la idea de que tendremos una justicia más cercana y alejada de la corrupción.

Siempre que se cierran ciclos es momento de revisar el contexto y lo que hay detrás. No existe presente sin pasado, por lo que invocar a la décima y undécima época es cuestión obligada, un periodo jurisprudencial colmado de un progreso interpretativo -porque no liberal- significativo en las decisiones judiciales, se reconocieron derechos en donde existían dilemas éticos y zonas grises de discusión prolongada como el derecho a la interrupción legal del embarazo, anclado en el clásico debate del momento en que comienza la vida y la protección de los derechos del no nacido, dejando fuera del estudio a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir de las personas con capacidad de gestar. También se debatió el matrimonio entre personas del mismo sexo, desvinculándose de la vieja idea de asociarlo a la reproducción y dando paso al reconocimiento del desarrollo libre de la personalidad y la libertad misma, el reconocimiento de la diversidad. La pensión compensatoria es otra gran aportación, visibiliza el trabajo en el hogar, rompiendo estereotipos importantes a la luz de criterios en torno al concubinato y las relaciones conyugales; y se resolvió sobre violencia familiar y obligaciones de alimentos entre ascendientes y descendientes, entre otros. Sin duda alguna el derecho de familia mantuvo una interpretación evolutiva impecable.

Una de las líneas con mayor desarrollo se refiere al acceso a una justicia culturalmente adecuada, el tema de la auto adscripción y la jurisdicción especializada indígena que reconocen los usos y costumbres, promueven la igualdad de sus derechos frente a un sistema positivo, con un entorno incluyente y con garantías específicas que consideren las barreras estructurales presentes, pero también respetan su lengua, su cultura, sus prácticas, en cualquier proceso judicial.

Sobre el derecho a la salud, después de la pandemia, el alto tribunal reconoció las obligaciones a cargo de las autoridades del Estado en el cumplimiento de este derecho humano, al máximo nivel posible, la importancia del suministro de medicamentos y su accesibilidad; también las categorías sospechosas que se deben considerar para su materialización, casos de trastornos mentales, niñez, personas adultas mayores e inclusive diversos criterios vinculados con salud reproductiva, técnicas de reproducción asistida y límites de edad.

Existen criterios muy importantes en torno a la desaparición forzada de personas, a la justicia laboral, los riesgos en el trabajo, el arraigo y las obligaciones convencionales, la importancia de la notificación y la asistencia consular como parte del debido proceso, el derecho a la verdad de las víctimas y la justicia para adolescentes, libertad religiosa, filiación, derecho a la ciudad, derechos de personas con discapacidad, también se desarrollaron líneas específicas sobre el derecho a un medio ambiente sano, el alto tribunal definió los denominados servicios ambientales o el principio precautorio.

Se acerca una nueva Corte, pero también una nueva era en los derechos, que esperamos sea tan progresiva como la que hoy se despide. Muchos de los derechos que hoy advertimos como privilegios son una ganancia dada desde los tribunales y litigios estratégicos, también por movimientos sociales, pero que fueron asumidas por juezas y jueces valientes que merecen todo nuestro reconocimiento.

POR FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE DERECHO, TECNOLÓGICO DE MONTERREY, REGIÓN CDMX

PAL