Todos para uno

La caballería pesada va contra la red que asesinó a Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. En la captura de 13 involucrados participaron la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch; la Defensa, de Ricardo Trevilla; la Marina, de Raymundo Pedro Morales; la Guardia Nacional, de Hernán Cortés; la FGR, de Alejandro Gertz; la Secretaría de Seguridad capitalina, de Pablo Vázquez, y la Fiscalía de la CDMX, de Bertha Alcalde.

Vienen Macron y Carney

Desfile de visitantes distinguidos tendrá México en lo que resta de 2025. La presidenta Sheinbaum confirmó que la próxima semana vienen funcionarios del gabinete del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y después el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Casi extingue la pobreza extrema

Se colocó Baja California, gobernado por Marina del Pilar Ávila, como la entidad con menor tasa de pobreza extrema del país. Los datos recientes del Inegi arrojan que, entre 2022 y 2024, esa condición pasó de 1.3% a 0.4% en el estado. En general la pobreza disminuyó de 13.4% a 9.9%, gracias a las estrategias de los gobiernos locales y federales.

Encuestas definirán a candidatos de Morena

Por encuestas definirá Morena a sus candidatos para la elección intermedia de 2027. La dirigente Luisa María Alcalde dijo que se vale levantar la mano, pero aclaró que se tomará más en cuenta a los que hacen trabajo territorial. Y va para todos los cargos, desde aspirantes a gubernaturas, al Congreso, alcaldías y hasta regidurías.

Hacen mancuerna con el BID

Se reunió el director del IMSS, Zoé Robledo, con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo, para impulsar proyectos en beneficio de los derechohabientes. Sobre todo, enfocados en promover la lactancia materna, incorporar los cuidados a la agenda de salud y prevenir enfermedades no transmisibles, regulando las bebidas azucaradas.

Presenta Evelyn espectáculo aéreo

Espectáculo aéreo de talla internacional anunció la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. El Air Show Acapulco 2025, del 21 al 23 de noviembre próximos, incluye la participación de 23 aeronaves de última generación, con pilotos mexicanos y extranjeros, además de paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana.

Dice que no son desplazados

Tremenda revelación hizo el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Resulta que los chiapanecos que se desplazaron hacia la aldea de Guailá, en Guatemala, no son refugiados, sino familiares de presuntos delincuentes, que incluso cuentan con orden de aprehensión. De eso, ya informó a las autoridades guatemaltecas.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

PAL