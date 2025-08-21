Remesas: hacia un futuro más digital e inclusivo

Las remesas son mucho más que dinero que cruza fronteras. Son el sustento que mantiene de pie a millones de hogares, el vínculo que une a familias separadas por la migración y un motor clave para la economía. México es hoy el segundo receptor de remesas más grande del mundo. En 2024 llegaron más de 63 mil millones de dólares, una cifra récord que representa cerca del 4% del PIB.

Detrás de estos envíos hay millones de historias. La mayoría proviene de mexicanos de primera generación en Estados Unidos, de entre 25 y 45 años, que trabajan en sectores como la construcción, el campo y los servicios. Sus familias en México, muchas de ellas parcialmente bancarizadas, destinan estos recursos a cubrir necesidades básicas: alimentación, pago de servicios, educación, salud e incluso ahorro.

Pero el negocio de las remesas está viviendo una transformación profunda. La digitalización ha revolucionado el modelo, dejando atrás las ventanillas tradicionales y dando paso a esquemas digitales donde el dinero se transfiere directamente entre aplicaciones móviles (app-to-app) y depósitos directos. Han llegado nuevos jugadores, especialmente fintechs, que ofrecen modelos digitales y de bajo costo, presionando a los canales tradicionales a innovar. A esto se suma el avance de transferencias vía SPEI, que impulsan una desintermediación que reduce pasos y costos. Incluso las criptomonedas comienzan a perfilarse como una alternativa emergente, con promesas de rapidez y menores comisiones.

Esta transformación también exige reforzar la confianza. La velocidad y facilidad de las operaciones digitales plantean retos de seguridad y cumplimiento, por lo que será clave que bancos, fintechs y autoridades trabajen juntos en estándares comunes que protejan al usuario y fortalezcan la transparencia del sistema.

Mantener esa confianza es esencial, porque las remesas no son solo un apoyo económico: hoy representan una de las principales puertas de entrada al sistema financiero para millones de mexicanas y mexicanos.

Más allá de la subsistencia, las remesas se han convertido en una herramienta de inclusión y empoderamiento financiero. Para muchas personas, recibir dinero del extranjero implica abrir por primera vez una cuenta, aprender a ahorrar y, en algunos casos, acceder a créditos y seguros. Así, una simple transferencia puede convertirse en el inicio de una relación financiera que transforma vidas y conecta a quienes por años permanecieron fuera del radar bancario.

Esta transformación apenas comienza. El ecosistema de remesas avanza hacia un modelo cada vez más digital y menos dependiente del efectivo, con servicios financieros integrados que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Las comisiones seguirán disminuyendo y el verdadero valor estará en los productos asociados, como cuentas de ahorro, seguros de vida y de salud, créditos personales o para vivienda, programas de lealtad, e incluso herramientas de inversión.

El impacto social y económico de esta evolución será profundo. Mayor formalización y trazabilidad fortalecerán al sistema, mientras que la inclusión financiera permitirá a millones de familias construir patrimonio y transformar sus comunidades.

La industria de remesas entra a una nueva era: más digital, más regulada y con un enfoque claro en el empoderamiento financiero. El gran desafío será encontrar el equilibrio entre innovación, inclusión y cumplimiento normativo, para que este flujo histórico de recursos no solo mantenga hogares, sino que también construya futuros.

POR CARLOS LÓPEZ-MOCTEZUMA

PAL