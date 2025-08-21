Reglas para tratar con Trump

¿Cómo tener influencia o buena relación con el presidente Donald Trump? En la columna Behind the Courtain (Tras la Cortina), el periódico cibernético Axios detalló las que describió como principales tácticas para que los interesados se mantengan en buena relación con un mandatario que ha sido descrito como voluble.

Algunas de esas reglas parecerían derivadas de un hipotético manual de cómo sobrevivir en una corte imperial llena de intrigas palaciegas. Las primeras reglas serían simplemente callar y no quejarse, ni siquiera en privado, respecto al mandatario. Demasiados oídos de cortesanos en busca de pruebas de deslealtad, de una persona o de sus allegados. "Una de las principales tareas de los embajadores en EU y los cabilderos de las grandes empresas es abogar por el silencio entre sus superiores y dejar que las cosas se resuelvan en privado".

El siguiente consejo es esperar y no reaccionar de inmediato ni exageradamente a la impulsividad de Trump. "A menudo se necesitan días o semanas para darse cuenta de si Trump se mantendrá firme en algo, cambiará de opinión o seguirá adelante".

Considerar que Trump tiene dos orejas. Una dedicada a los puristas de los "puristas" de MAGA (hacer grandes otra vez a Estados Unidos), escépticos ante cualquiera que no sea un militante de corazón. La otra oreja escucha los susurros de actores más convencionalmente racionales.

Todo es negociable. Trump vive para las transacciones y la publicación de los "grandes acuerdos". Según las reglas consignadas por Axios, "Trump piensa en la imagen de forma diferente a, digamos, probablemente todos los demás en los negocios y la política. En su mente, todo es pompa, poses y relaciones públicas; básicamente, simular hasta que se cierra un trato o se cancela. La conmoción y el asombro son una táctica. La indignación es buena, o al menos aceptable".

Servilismo, pero con moderación. La caricatura implica llegar a Trump con regalos, "preferiblemente de oro", y aunque hay algo de verdad, gusta también de explotar debilidades. La pura adulación puede ser contraproducente. La forma más eficaz de presentarle una idea a Trump es mostrarle cómo le beneficiará.

Buscar encuentros personales. Trump dirá o escribirá cosas horribles sobre personas, naciones o empresas. Pero rara vez en persona, cara a cara. "Quiere caer bien y se muestra más amable, más interesado y menos errático en persona (...) la clave está en estar en la sala, lejos de las cámaras y las redes sociales".

Un acuerdo nunca está totalmente cerrado. "Lo que hace que lidiar con Trump sea tan exasperante es su propensión a cambiar de opinión o de humor", a veces por un video o una conversación al azar. "Un acuerdo final nunca es realmente definitivo. Considérenlo un momento feliz, sujeto a cambios". De acuerdo con Axios, "ninguna de estas técnicas es única" y deben practicarse con vistas al largo plazo, incluso si aporta fondos para financiar las metas políticas de Trump.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

COLABORADOR

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE

EEZ