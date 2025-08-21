Reforma electoral: la historia, premisa para el debate

Aunque aún no sabemos cómo ni cuándo, próximamente se realizarán mesas, foros, consultas y muchos debates sobre lo que debe contener la reforma electoral. Sin duda hay temas electorales que requieren de modificación y creatividad para hacer de nuestra democracia un sistema sólido y eficiente. Después de todo, han pasado 11 años de la reforma anterior y mucho ha cambiado en el país.

La gran ventaja es que no se parte de cero. Con todas sus deficiencias, México construyó un conjunto de instituciones que permitieron sentar las bases sólidas que toda democracia requiere y que no existían antes. Por principio, las reformas anteriores permitieron la construcción de un sistema de partidos fuerte, con partidos bien organizados.

Incluso Morena es producto de ese esquema, basado en el respeto a la pluralidad partidista y el esquema de prerrogativas que acompañaron la competitividad y la alternancia en todos los puestos de elección popular. Cualquier reforma que se proponga hoy debe reconocer el hecho de que los partidos son instancias de interés público y que requieren condiciones adecuadas para la competencia.

Tampoco se puede olvidar que la creación del IFE, del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue resultado de una lucha por lograr que la independencia y la autonomía imperaran en la organización de las elecciones. Sacar al gobierno de las tareas electorales fue uno de los elementos fundamentales para construir la confianza en la organización de elecciones libres, confiables y con resultados creíbles. De otra manera, la alternancia de partidos en el poder no habría fructificado.

La reforma electoral de 2025-2026 no debe partir de la premisa de que es necesario construir a partir de cero. Existen instrumentos como la credencial para votar con fotografía; procedimientos como el cómputo de los votos por nuestros vecinos la noche de la elección; instituciones que ganaron la confianza ciudadana sobre la valía del voto, y la existencia de un Servicio Profesional Electoral Nacional en el INE y en los OPLEs, que han organizado elecciones exitosas en cada distrito, municipio, y estado del país.

En materia electoral, todo es perfectible y existe mucho espacio para la innovación y creatividad. Sin embargo, la premisa para el cambio no puede ser que, hasta ahora, los órganos electorales nunca han sido independientes o que “era un sistema de farsantes”, como argumenta Pablo Gómez en una entrevista a Milenio.

México cuenta con una historia de éxitos en la transición a la democracia con miles de ciudadanos que construyeron instituciones y permitieron, más allá de consejeros y consejeras, hacer valer la pluralidad partidista que nos caracteriza. La nueva reforma debe partir de reconocer la fortaleza de la historia ciudadana que optó, hace más de treinta años, por la democracia.

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey

@ArturoSanchezG

