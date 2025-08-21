Radio Programas de México, también conocida como “RPM”, fue una empresa muy exitosa creada en 1941 por los prominentes empresarios radiodifusores Emilio Azcárraga Vidaurreta y Clemente Serna Martínez.

RPM está considerada como la primera cadena de radio dedicada a comercializar, representar estaciones del interior de la República Mexicana, así como de proporcionarles diversos contenidos, particularmente creados por las emisoras XEW y XEQ con el objetivo de maximizar la rentabilidad de las radiodifusoras y alcanzar grandes niveles de audiencia.

Dichos contenidos eran grabados en vinilo y cintas magnéticas y eran distribuidos a las distintas plazas en México y más tarde a otros países, contando con una red muy extensa de más de un centenar de afiliados.

Por muchos años, esta sociedad gozaría de un gran éxito y otras cadenas de radio nacerían para hacerle competencia a RPM, tal es el caso de la formación de “Radiodifusoras Asociadas” (RASA), “Radio Cadena Nacional”, “Cadena Radio Continental”, precursora de “Grupo Radio Centro”, “Radiodifusoras Unidas Mexicanas” (RUMSA), “Cadena Radio Mil”, entre muchas otras que se fundarían más adelante.

Sin embargo, en 1961, Emilio Azcárraga vendería su participación en la sociedad a Clemente Serna, quien ya contaba con diversas emisoras propias en diferentes Estados del país, una de las cuales llevaría el distintivo de Radio Programas de México y sería XE RPM - 660 AM.

Arte: Luisa Franco

Anteriormente, esta emisora era identificada como “XEBZ”, pero con la compra de Serna en 1956 y su cambio a XE RPM, lograría posicionarse como una de las más escuchadas de la capital mexicana, formando parte de la famosa “Cadena Tricolor” que fungiría como una cadena nueva dentro del grupo RPM que lograría una gran notoriedad.

XE RPM sería vendida a Radio Fórmula en la década de los 70, para luego ser parte del Estado Mexicano.

En 1987 cambiaría sus siglas a XE RIN y actualmente es parte del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), bajo las siglas XE DTL 660 - “Tropicalísima”.

En 1957, nacería en la frecuencia modulada una nueva estación, misma que llevaría también la identidad de RPM bajo las siglas XE RPM – FM, que sería propiedad de Radio Programas de México y transmitiría con una programación musical. En 1978 esta difusora sería adquirida por Grupo Fórmula y en la década de los 90 cambiaría de siglas a XE RFR – FM, misma que contiene actualmente un contenido informativo y noticioso en frecuencia modulada.

En 1973, Radio Programas de México adquiriría también la mítica emisora XE RCN – 1110 AM propiedad de Rafael Cutberto Navarro, fundador de Radio Cadena Nacional, para convertirla en una difusora de noticias con el nombre de “Radio Red” bajo las siglas XE RED.

RPM sería propietaria de diversas emisoras, entre ellas XE RPM-AM 660, XERED-AM 1110, XE VIP-AM 1560, XH RED-FM 88.1, XE RPM-FM 103.3, así como otras estaciones en el interior de la República como el “Grupo DK” de Guadalajara con estaciones de radio y televisión, así como otras emisoras en el Estado de Tamaulipas.

Clemente Serna Martínez comenzaría en la industria de la radiodifusión vendiendo radios en su natal Monterrey. Mas adelante, trabajaría en la emisora pionera XEH en aquella ciudad, así como también lo haría en la Ciudad de México.

En la década de los 30 adquiriría la XES de Tampico y sería parte de la fundación de la “Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras” (AMERC), que luego se convirtió en la “Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión” (CIRT).

Además de fundar y operar RPM, Serna Martínez, junto con su hijo Clemente Serna Alvear, convertiría en la década de los 90 a su corporativo de medios en “Grupo Red o “Radiodifusión Red”, que más tarde se conocería como “Grupo Medcom”. Esta empresa sería propietaria de “Infored”, que manejaba una importante agencia de noticias con contenidos muy relevantes de la talla de “Monitor”, “Metropolitanos” y servicios de la Red Vial, así como la “Corporación Tapatía de Televisión”, “Canal 5 de Guadalajara”, “Súper Red”, “Editorial Expansión”, entre otros negocios.

En 1994, RPM sería vendida a “Grupo Radio Centro” (GRC), propiedad de la familia Aguirre, quienes actualmente continúan operando muchas de las estaciones adquiridas a la familia Serna.

En 1998 fallecería Clemente Serna Martínez, quien está considerado como un referente y pionero de la radiodifusión en nuestro país, así como un gran defensor de la libertad de expresión.

Su hijo, Clemente Serna Alvear sería Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para el periodo de 1975 – 1977 y representaría otros muy importantes puestos empresariales e instituciones en nuestro país. Serna Alvear fallecería en el año 2021 y es también recordado como un impulsor de la radiodifusión en México.

RPM es, sin duda, un parteaguas en la radiodifusión mexicana, una empresa que vio nacer a la industria como la conocemos al día de hoy y siempre será recordada con afecto y gratitud por su impulso a la radiodifusión mexicana.

POR ADRIÁN LARIS CASAS

DIRECTOR DEL HERALDO RADIO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CIRT

@ADRIANLARISC

