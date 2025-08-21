“Lo que no se dice”

Cada día, en nuestro México, hay familias que enfrentan un dolor que no puede medirse en números: ver a sus hijos luchar contra el cáncer sin la certeza de contar con los medicamentos que necesitan para sobrevivir. No hablamos solo de tratamientos médicos, hablamos de noches de angustia; de viajes interminables para conseguir lo que debería ser garantizado por el Estado; de padres y madres que renuncian a trabajos, ingresos y hasta su salud emocional para salvar la vida de sus hijos. Este es el costo invisible de la falta de medicamentos oncológicos en nuestro país.

La “Marcha Nacional: Queremos Medicina”, impulsada por la Asociación Nariz Roja, visibiliza ese dolor que el Gobierno Federal -tanto el anterior como el actual- ha ignorado. Las familias que participaron caminaron con la esperanza de ser escuchadas, con la urgencia de que sus reclamos no se queden en promesas vacías. La falta de sensibilidad y compromiso de los gobiernos es inaceptable: los niños no pueden esperar, y las políticas públicas no pueden limitarse a discursos sobre presupuestos o programas insuficientes. La vida no admite retrasos con motivo de cálculos políticos.

Como diputado federal, respaldo con convicción esta movilización. Creo firmemente que es responsabilidad del Estado garantizar medicamentos gratuitos para todos los niños con cáncer, sin importar su condición económica ni la ciudad donde vivan. Esto no es un tema político, es un derecho humano fundamental que debemos proteger con acciones concretas y presupuesto suficiente. Cada ley, cada gestión y cada recurso que impulsamos en la Cámara de Diputados debe procurar que ninguna familia sufra la desesperación de buscar las medicinas que deberían estar disponibles -y aseguradas por el Gobierno Federal-, desde el primer momento.

No podemos permitir que el costo del abandono recaiga sobre los más vulnerables. México -comenzando por el Gobierno Federal- debe aprender que la verdadera justicia se mide en vidas salvadas y familias acompañadas, no en cifras de programas incompletos. Hoy más que nunca, el llamado de estas familias exige una respuesta urgente, efectiva y humana: que ningún niño se quede sin su tratamiento, que ninguna familia viva la incertidumbre de tener que luchar contra la enfermedad y contra la indiferencia del Estado. La marcha no solo exige medicinas, exige dignidad, sensibilidad y compromiso. México tiene la obligación de escuchar y actuar.

POR MIGUEL ÁNGEL MONRAZ

@MIGUEL_MONRAZ

PAL