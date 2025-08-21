La Premier League vuelve a lo grande: goles, homenajes y un inicio espectacular

El pasado fin de semana se abrió el telón de la temporada 2025/2026 y tiene todos los ingredientes para ser una campaña espectacular. No solo por los grandes refuerzos de los equipos, sino también por el ambiente especial en los estadios y por los clubes que ascendieron. La jornada 1 del campeonato inglés, fiel a su estilo, tuvo de todo: nostalgia, grandes goles y una afición fenomenal desde las tribunas.



Antes de que iniciara la primera fecha, la Premier League acordó que se guardará un minuto de silencio en cada partido como homenaje al fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes lamentablemente perdieron la vida en un accidente automovilístico el pasado 3 de julio. El ambiente en Molineux Stadium y en Anfield Road fue impresionante; se vivió una atmósfera especial, específicamente porque Diogo jugó en el Wolverhampton y en el Liverpool. Las lágrimas de Mohamed Salah ejemplificaron el sentimiento de millones de personas ante un suceso tan trágico.



Hablando de la parte deportiva, el equipo que mejor se mostró fue el Manchester City, que goleó 0-4 a Wolves con doblete de Erling Haaland y otros tantos de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki.



El Arsenal arrancó con el pie derecho, derrotando 0-1 al Manchester United en un pletórico Old Trafford que recibió a su equipo entonando a todo pulmón la canción Take Me Home. Lamentablemente para la afición de los Red Devils, Riccardo Calafiori haría el único gol del partido. A pesar de ello, es verdad que al equipo de Ruben Amorim se le ve con mejor semblanza y, del lado de los Gunners, fue una victoria importantísima para empezar a pelear el título.



Una de las sorpresas más grandes, por cómo consiguió sus primeros tres puntos en su regreso a la primera división, fue el Sunderland, que goleó 3-0 al West Ham con un ambiente electrizante en el Stadium of Light. Todo el estadio cantó Can't Help Falling in Love de Elvis Presley; fue un momento espectacular, de esos que ponen la piel de gallina.



El gol de la jornada, y posiblemente de los mejores que habrá en el año, fue la media tijera de Richarlison frente al Burnley: un auténtico golazo. Apenas empieza la actividad y ya hay pinceladas de calidad.



La llegada de jugadores como Viktor Gyökeres, Rayan Cherki, Jeremie Frimpong y Florian Wirtz a la liga, sumada a varios movimientos que se hicieron en el mercado inglés, realzará todavía más la competitividad y calidad del torneo.



Apenas comienza la función, pero todos los componentes están puestos para que vivamos, una vez más, una gran temporada de Premier League. La mejor liga del mundo es una fiebre, es todo o nada: la pelea por la máxima corona inglesa ha empezado.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

MAAZ