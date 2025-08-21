La diplomacia mexicana en entredicho

Se confirmó el relevo del Embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, un diplomático de carrera con décadas de experiencia y reconocido por su profesionalismo, quien será sustituido por Genaro Lozano, un académico y analista político que, si bien tiene presencia mediática y conocimiento en relaciones internacionales desde la academia, no forma parte del Servicio Exterior Mexicano.

El relevo genera debate y preocupación, no sólo entre expertos en política exterior, sino también en quienes ven a la diplomacia como un pilar fundamental para el prestigio del país en el mundo. Durante décadas, México fue referente global en materia diplomática; no es exagerado recordar el liderazgo en el Grupo Contadora, que ayudó a construir soluciones frente a los conflictos armados en Centroamérica en los años ochenta, o las gestiones históricas de embajadores que pusieron a México en la mesa de diálogo internacional como un actor confiable, serio y profesional.

Hoy, sin embargo, la diplomacia mexicana parece perder rumbo. La designación de embajadores sin experiencia en el servicio exterior no es nueva, pero en este caso cobra particular relevancia porque Lozano, en su faceta como columnista, fue crítico de la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En un artículo publicado antes de su nombramiento, cuestionó abiertamente su estilo de gobierno y sus posturas políticas. Ahora, como representante oficial de México en Roma, esas críticas podrían pasarle factura y condicionar la relación bilateral.

Un embajador no solo representa al gobierno en turno, sino al Estado mexicano en su conjunto. Su tarea es construir puentes, dialogar, negociar y, en muchas ocasiones, suavizar diferencias. Para ello se requiere experiencia, tacto diplomático y, sobre todo, legitimidad frente a sus pares internacionales. El problema es que el nombramiento de Genaro Lozano, más que responder a esa lógica, parece obedecer a criterios de cercanía política con la administración actual.

El contraste es evidente: García de Alba deja tras de sí una carrera impecable en el servicio exterior, con asignaciones estratégicas que fortalecieron el prestigio de México. Lozano llega con un perfil diferente, más académico y mediático, que puede aportar frescura en algunos aspectos, pero que arrastra el lastre de no tener formación diplomática ni experiencia en negociaciones internacionales de alto nivel.

Este tipo de nombramientos reflejan una tendencia preocupante: la diplomacia como premio o reconocimiento político, no como una carrera de Estado. Y es una lástima, porque México había logrado consolidar un cuerpo diplomático reconocido a nivel global, profesionalizado y respetado, que garantizaba continuidad más allá de los cambios de gobierno.

No se trata de cuestionar la capacidad intelectual o académica de Lozano, sino de señalar que la diplomacia exige mucho más que el conocimiento teórico de las relaciones internacionales. Exige práctica, estrategia, manejo de crisis, y sobre todo una neutralidad que permita tender puentes, incluso con aquellos gobiernos que no son afines ideológicamente.

Lo que está en juego no es solo el prestigio personal de un embajador, sino la credibilidad del país. Italia es un socio relevante para México en materia comercial, cultural y política, y no puede darse el lujo de iniciar esta nueva etapa con dudas sobre la idoneidad de su representante.

La diplomacia mexicana fue durante décadas un motivo de orgullo, un espacio donde la política de Estado prevalecía sobre los intereses coyunturales. Hoy parece más vulnerable que nunca a las decisiones unilaterales y a la improvisación. El relevo en Italia es solo un ejemplo de cómo se diluye esa tradición.

La pregunta es si en los próximos años México seguirá apostando por una diplomacia profesional, con diplomáticos de carrera al frente, o si continuará utilizando estas posiciones como cuotas políticas. Lo cierto es que, en un mundo cada vez más complejo, la improvisación en política exterior no es un lujo que el país pueda permitirse.

POR: JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ

ACADÉMICO UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@ALFREDOCEJAR

PAL