Juventud: el corazón que enfrenta los retos de México

Ser joven en México es llevar en el pecho un corazón lleno de sueños, pero también cargar con el peso de un mundo que pone a prueba su valentía. Hoy, mientras algunos insisten en imponer visiones de Estado cerradas, verticales y autoritarias, hay una generación que resiste con ideas, que exige con argumentos y que transforma con pasión. En Querétaro, he tenido el privilegio de acompañar ese pulso. El de una juventud que no sólo hereda los problemas del presente, sino que está decidida a solucionarlos sin esperar permiso.

Como senador, reflexiono con profundo respeto sobre los desafíos que enfrentan y el deber de las demás generaciones de abrirles brecha para que sus anhelos se conviertan en realidades. Las y los jóvenes mexicanos enfrentan un mosaico de retos.

La precariedad laboral y la falta de oportunidades son heridas abiertas para millones de jóvenes. En un país donde más del 55% de los empleos siguen siendo informales, hablar de futuro sin garantizar condiciones dignas es una contradicción. En Querétaro hemos apostado por un modelo que sí cree en el talento, apoyando a emprendedores, fortaleciendo alianzas con el sector productivo y creando políticas que reconocen que la juventud es un motor de desarrollo.

Los retos que enfrentan no son sólo económicos. También son sociales, emocionales y medioambientales. El 61.2% de la población se siente insegura, y esa percepción golpea con más fuerza a quienes apenas comienzan a construir su camino. A esto se suma la presión constante de las redes sociales, que amplifican la ansiedad y la comparación de un mundo que va demasiado rápido y la incertidumbre ante una crisis climática heredada que ya se siente en nuestras comunidades, como en la Sierra Gorda. Cada uno de estos desafíos es una prueba, pero también una oportunidad para que su creatividad y resiliencia brillen.

La juventud quiere ser escuchada, necesita nuestro compromiso. No pide privilegios, pide participación real. Desde consejos ciudadanos hasta parlamentos juveniles, desde presupuestos participativos hasta mesas de diálogo permanentes, necesitamos un rediseño institucional que los coloque en el centro, no en la periferia de las decisiones. Las generaciones mayores tenemos la responsabilidad de escuchar sus inquietudes con humildad, de reconocer que sus sueños son el pulso de México. En Querétaro lo entendemos, y por eso estamos construyendo con ellas y ellos un presente compartido, no un futuro aplazado.

Mi compromiso es seguir trabajando para que los jóvenes tengan espacios donde sus voces guíen el rumbo del país, con acciones concretas para poner a la juventud donde debe estar: al frente. Garantizar, desde la ley, su participación vinculante, acceso a fondos y mecanismos de evaluación ciudadana; educación flexible, digital y conectada con el mercado laboral del futuro; impulsar un programas de emprendimiento y de impulso a proyectos comunitarios, con financiamiento público-privado y redes de incubación regionales; estímulos fiscales y becas deportivas; establecer un sistema de escucha y representación juvenil en todos los niveles de gobierno, desde municipios hasta el Congreso.

La juventud no necesita discursos paternalistas ni aplausos vacíos. Necesita puentes, confianza y corresponsabilidad. Su fuerza es el corazón de este país. En Querétaro y en el Senado, tienen un aliado para enfrentar cualquier reto y marcar el ritmo de un México más justo, más libre y nuestro.

POR AGUSTÍN DORANTES LÁMBARRI

SENADOR POR QUERÉTARO

