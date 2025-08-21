Fin de semana turbio…

Estamos a menos de 300 días de que arranque la copa del mundo, y que parte de ella se dispute en nuestro país, sin garantías de que la seguridad sea uno de los pilares más importantes, como suele ocurrir en dichas justas. Más allá de que la FIFA ostente una experiencia brutal en ese sentido, qué bueno sería se le aplique un correctivo de dimensiones ejemplares a la Federación Mexicana de futbol. Aunque suene exagerado, no me quejaría si hay una exclusión para que el país deje de organizar, aunque sea de forma parcial, el evento.

Ya se nos había avisado que hay aficionados desadaptados que debieran estar con un apoyo psicológico importante porque vaya que hay que tener serios problemas para pelearte por un equipo de futbol. Incomprensible que un juego detone violencia, cuando se trata precisamente de eso. Un juego. Qué más da que haya provocaciones. Por ejemplo. Si alguien está en las gradas y se para del asiento obstruyendo la vista, tan fácil que es hablar a la seguridad del estadio a fin de que actúen pronto. En cambio, nunca falta el rijoso que se enciende porque se siente provocado. La eterna cultura del pretender ser más que otros y lo tenemos que demostrar dañando al otro físicamente.

Querétaro, hace algunos años, fue la sucursal del manicomio y hay quien señala, aunque la evidencia oficial no haya reportado fallecidos, que se presentaron varios casos. A partir de ahí se implementó el famoso Fan ID, que desde hace algunos años tuvo que ser obligatorio en los inmuebles del país.

En Puebla, este fin de semana, hubo una mujer fallecida y enfrentamientos. El resultado, Cuá cree que fue. Sí, atinó. El cotejo se llevó a cabo sin mayores contratiempos. En Guadalajara, sede del mundial también se dieron episodios lamentables de violencia, y el que más llamó la atención, sobre todo por el bajísimo índice de incidencias en los últimos 15 años, fue el universitario de Nuevo León en donde la Zona de gol Norte se convirtió en un ring de boxeo y las inmediaciones de lucha libre.

Señores, la directiva de Tigres, a modo de calmar la situación, dice que se les retiraron los abonos a los fanáticos involucrados en la bronca. Yo solo les pregunto. Cómo saben si ingresaron con abono o un boleto del mercado secundario. Qué manera tienen de controlarlo. Usted me contestará, pues muy fácil. Con el Fan ID. Señores, oficialmente en el volcán llevan desde el torneo pasado que no hay rastro de implementar esa tecnología. En un partido de alto riesgo, ¡No lo pidieron! En San Nicolás han bajado la guardia ante esta situación y aunque hubo detenidos, tuvieron suerte de poderlos identificar a tiempo porque si los hubieran buscado por el fan ID, no los habrían encontrado. Una ridiculez de la directiva felina.

La Liga MX es un verdadero chiste y sus medidas anti disturbios no están funcionando. El presidente y los suyos siguen mostrando una indiferencia total y solo se deslindan de las responsabilidades que tienen con un espectáculo seguro. Me dueles, Balompié mexicano.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

COLABORADOR

@JOSE_IGA

MAAZ