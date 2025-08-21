El verano negro de Puerto Vallarta

Muy lejos quedó ese verano de Puerto Vallarta con un Malecón lleno de vida y restaurantes abarrotados. La temporada vacacional dejó un sabor amargo: menos visitantes, menos gasto y una economía local que se tambalea.

Hoteleros y restauranteros reclaman la falta de seguridad y de promoción turística, dos pilares que deberían ser prioridad para cualquier gobierno local. Los visitantes, en vez de consumir en negocios de la zona, optan por hospedajes “todo incluido” y hasta llegan a instalar sus hieleras en la playa. El resultado: comercios sin ganancias, restaurantes vacíos y un ánimo que empieza a rayar en la desesperación.

La ocupación hotelera apenas rebasó 70%, una cifra que confirma que algo no está funcionando. Septiembre y octubre se anticipan igual de flojos, y toda la esperanza está puesta en el invierno, cuando llegan extranjeros con mayor poder adquisitivo. Mientras tanto, la “temporada alta” se convirtió en una pesadilla para quienes dependen del turismo.

Lo grave es la ausencia del presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, y de la directora de Promoción Económica y Turismo, Alejandra Cornejo, que no sólo es funcionaria pública, también es hotelera y dueña del Tropicana. Ese doble papel representa un evidente conflicto de interés. Empresarios ya cuestionan cómo puede diseñar estrategias para todo el sector cuando, al mismo tiempo, compite con él. Lo que perciben -me dicen- es que se ocupa más de sus negocios que de promover Vallarta, mientras evita dar cuentas del desamparo turístico que vive el puerto y hasta confronta a la prensa cuando se le cuestiona.

“Decepcionados” es la palabra que repiten hoteleros, quienes también reprochan la falta de alianzas mínimas en seguridad para blindar a comercios de las extorsiones.

Del lado estatal, la historia no mejora. La secretaria de Turismo, Michelle Fridman, presume giras y discursos triunfalistas que contrastan con la realidad: restaurantes vacíos y un destino turístico que se desangra por la violencia y la falta de promoción.

El verano fue un fracaso. Lo que Vallarta necesita es promoción, inversión y seguridad. Lo que tiene hoy es abandono institucional, conflictos de interés y discursos de autoelogio. Y para rematar, la alerta de seguridad emitida por el Consulado de Estados Unidos, tras una serie de secuestros vinculados a aplicaciones como Tinder o Bumble.

***

JACOBO EN LAS VEGAS, PIEDRAS NEGRAS EN RUINAS.

Después de que se dio a conocer que el antidoping que se realizó fue falso -hecho más por presión que por decisión propia-, el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, se dio una escapada a Las Vegas, tal y como lo presumió en su cuenta de X. Fue captado en el hotel Encore Beach Club, rodeado de champagne, DJs internacionales y todo el derroche que se ha vuelto común entre algunos morenistas últimamente.

Y mientras en Las Vegas reinan los casinos y el exceso, en Piedras Negras se vive una crisis hídrica que obliga a la gente a formarse durante horas para conseguir agua en pipas, en medio de una ola de violencia que no da tregua al municipio.

Una vez más, un funcionario que no escucha el llamado para que militantes morenistas se conduzcan con sencillez, se apeguen a la “justa medianía” juarista y eviten los gastos lujosos.

Es más, no lleva ni un año en el cargo y ya ha tomado dos periodos vacacionales. Habrá que recordarle que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se requiere cumplir un año de labores para gozar del derecho a vacaciones. Los vecinos aseguran que la ciudad se cae a pedazos: basura en las calles, inseguridad, crisis de agua y servicios públicos en ruinas.

En Piedras Negras ya le dicen “el fantasma”. Jacobo Rodríguez no sale de un escándalo cuando ya está en otro, confronta, se esconde… y se fuga.

SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

