Doce años en reconstrucción

Han pasado doce años de la retirada de Sir Alex Ferguson y el Manchester United sigue perdido en un proceso de reconstrucción indefinido. Doce años y diez entrenadores distintos para intentar sustituir al irremplazable y evitar lo que, al parecer, era inevitable. Con cada año que pasa sin Ferguson, el declive del conjunto Red se vuelve más severo. Su escudo, antes temido por toda Europa, ya no intimida a casi nadie: cualquier rival lo desmorona y mientras más se aleja de la gloria del pasado, más alucinante se percibe su presente.

A diferencia de los equipos liderados por Ferguson, el Manchester United de la actualidad juega con la desesperación de un equipo que se sospecha al borde de la muerte incluso en el primer partido de la temporada. Su reciente encuentro ante el Arsenal lo dejó claro: los jugadores del United dejan el alma en cada balón disputado no tanto por amor a la camiseta, sino por desesperación heredada. Su intensidad y su hambre de victoria no es producto de una escuadra motivada por sus entrenadores, sino resultado de la presión que ponen sobre ellos tanto directivos como aficionados cansados de atestiguar un declive competitivo aparentemente interminable.

Esa desesperación, sin embargo, no solo se percibe: sabotea el proceso de reconstrucción que tanto necesita la escuadra de Manchester. Entre las prisas por sustituir a su entrenador más exitoso, el United ha apurado un proceso que lleva mucho más tiempo del que el club está dispuesto a darle a los sucesores de Ferguson. Al final del día, como bien notó Marcus Rashford en una reciente entrevista con Gary Lineker, “para poder llevar a cabo una reconstrucción, primero es indispensable comenzarla” y, sobre todo, comprometerse a ella. Más que confiar verdaderamente en los entrenadores que heredaron el legado de su club, el United ha decidido apostar fugazmente por ellos con una desesperación propia de un ludópata.

Cada encuentro del United se percibe como una apuesta de alto riesgo, donde no solo está en juego el resultado, sino el legado entero de un equipo que ha pasado de ser el monstruo más temido de Europa al hazmerreír de su propia ciudad. Lo que antes era un escudo intimidante se ha ido convirtiendo poco a poco en un símbolo de decadencia futbolística y, hoy por hoy, ni con su mejor desempeño son capaces de incomodar a su máximo rival en Inglaterra.

Desafortunadamente, el conjunto Red lleva más de una década en caída libre, y este inicio de temporada no augura un respiro. En cada balón disputado, en cada jugada prefabricada y triangulación improvisada se percibe la desesperación acumulada tanto en la cara de Rubén Amorim como en el desempeño de jugadores que cargan con el peso de la gloria perdida y el vértigo de un presente hecho cenizas.

POR TOMÁS LUJAMBIO

