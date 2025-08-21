Caso Ximena y José: desafío abierto al régimen

Afrenta directa contra el régimen de la cuatroté lanzaron los autores intelectuales del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respectivamente, el pasado 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, a plena luz del día.

Y así lo tomaron en la Presidencia de la República, a cargo de Claudia Sheinbaum. De otra forma no se explica que todo el Gabinete de Seguridad se haya volcado a investigar y rastrear a los autores materiales e intelectuales del crimen que, ahora sabemos, no sólo cimbró los cimientos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sino también los de Palacio Nacional.

Se volcaron a la cacería de los asesinos las mismas instituciones que, a partir de este sexenio, combaten a los grandes cárteles de la droga: la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch; la Defensa, encabezada por Ricardo Trevilla; la Marina, comandada por el Almirante Raymundo Pedro Morales; y la Guardia Nacional, que dirige el General Hernán Cortés, y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz.

Pero también la Secretaría de Seguridad de la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez; y la Fiscalía capitalina, de Bertha Luján.

Cacería que ya rindió sus primeros frutos: 13 detenidos en 11 operativos simultáneos en la CDMX y el Estado de México; acusados de homicidio y asociación delictuosa. Todos coludidos en la logística del doble homicidio. Faltan por capturar el tirador y el o los autores intelectuales.

Es decir, una amplia red perfectamente confeccionada para cometer el delito, con tal cantidad de recursos para costear el seguimiento de los objetivos durante al menos 20 días; adquirir cinco vehículos (o más) para los preparativos y la ejecución, equipar a los implicados con teléfonos celulares y dinero para otros gastos.

Faltan indagatorias y cabos por atar, entre ellos el móvil, pero es prácticamente un hecho que estamos ante un escenario aterrador, pues los autores intelectuales de este deplorable doble homicidio estuvieron (o están) dispuestos a enfrentarse por la vía del plomo con un régimen que ya ni a los suyos puede garantizarles la seguridad.

Los 11 operativos simultáneos para capturar a 13 presuntos cómplices del homicidio contra Ximena y José se realizaron en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero no se dio crédito de colaboración a las autoridades mexiquenses y tampoco estuvo alguno de sus representantes en la conferencia de prensa de Omar García Harfuch, Pablo Vázquez y Bertha Alcalde. Mero dato curioso.

EN EL VISOR: Primera propuesta de verdadera izquierda progresista lanzó ayer la presidentA Claudia Sheinbaum. En la conferencia mañanera se pronunció por abrir la discusión sobre legalizar la eutanasia. “Pienso que siempre debe abrirse al debate, que se discuta, no debe cerrarse esa posibilidad. Que se abra el debate, pero es un tema, como otros, polémico”. ¡Bien, ahí!

