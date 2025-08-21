Asia y BRICS: la jugada industrial de México

El 20 de julio de 2024, en San Luis Potosí, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum presentaron, en el evento “Balance económico sobre desarrollo industrial y T-MEC”, los cimientos de una nueva diplomacia económica e industrial. Fue una respuesta directa al discurso proteccionista de Donald Trump en el marco de su campaña presidencial en Estados Unidos, y envió un mensaje claro de cohesión y continuidad en la política económica mexicana frente a un mundo en reconfiguración.

La estrategia anunciada busca mantener el comercio exterior y la inversión extranjera como motores de crecimiento, pero reorientando las cadenas productivas para reducir la dependencia de China y reforzar el contenido regional del T-MEC. Es más que una decisión económica, una jugada geopolítica: Washington presiona para “desacoplar” a China de las cadenas norteamericanas, y México debe reposicionarse sin renunciar a las oportunidades que ofrece Asia.

El contexto es clave: en 2024, 20% de las importaciones mexicanas provinieron de China, sobre todo bienes intermedios de alto valor como maquinaria, semiconductores y componentes automotrices. Sustituir este flujo no será fácil: China combina precios competitivos, dominio tecnológico y capacidad productiva difícil de igualar a corto plazo. La dependencia tampoco es exclusiva de México: en 2023, China representó 16.5% de las importaciones totales de Estados Unidos (USTR, 2023). Esto implica que la sustitución deberá ser un esfuerzo regional coordinado.

En este escenario entra el Plan México, que fija metas para 2030: estar entre las diez economías más grandes, elevar la inversión a 28% del PIB, generar 1.5 millones de empleos especializados y garantizar que la mitad de las compras públicas sean de producción nacional. Sin embargo, la capacidad industrial actual no cubre las necesidades para sustituir importaciones críticas. Sectores como textil, muebles, maquinaria y electrónica requieren modernización, inversión y transferencia de tecnología.

En el tablero global, el bloque BRICS y Asia son piezas clave. China sigue siendo el gigante manufacturero, India crece en farmacéutica y tecnología, y Japón y Corea del Sur, aunque fuera del BRICS, son socios estratégicos por su capital y conocimiento industrial. El dilema para México es equilibrar la presión estadounidense con la necesidad de vincularse a los mercados, tecnologías y capital asiáticos.

La experiencia asiática ofrece lecciones concretas: planificación industrial a largo plazo, clústeres tecnológicos, formación técnica masiva, atracción de inversión extranjera con transferencia de tecnología y diplomacia económica activa. México tiene antecedentes valiosos, como el Acuerdo de Asociación Económica con Japón (2005) o la colaboración con la JICA en el Bajío, pero es hora de pasar de experiencias aisladas a una estrategia integral.

Propuestas urgentes: una estrategia México–Asia 2030 que priorice sectores como 5G, energías limpias y logística; participación selectiva en BRICS, aprovechando el financiamiento del Nuevo Banco de Desarrollo; un fondo binacional de coinversión para sustituir importaciones críticas con transferencia tecnológica obligatoria; clústeres con estándares asiáticos; y programas masivos de capacitación técnica.

El Plan México puede transformar al país de ensamblador a productor y exportador de tecnología. Pero el tiempo apremia: la revisión del T-MEC en 2026 y la competencia regional por inversiones asiáticas no permitirán improvisaciones. México tiene ante sí una oportunidad histórica para convertirse en puente industrial entre América del Norte y Asia. En economía y diplomacia, las oportunidades no esperan: se aprovechan o se pierden. Este es nuestro momento.

POR ADOLFO LABORDE

COLABORADOR

@ADOLFOLABORDE71

EEZ