Cerrojazo a una era de 30 años

Ahora sí se acabó una era de 30 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, su presidenta, Norma Piña, encabezó la última sesión del modelo surgido en 1994, a raíz de la reforma del entonces presidente Ernesto Zedillo. En su discurso de despedida y ante todo el personal del máximo tribunal del país, la ministra sostuvo que “será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”. Además, rindió homenaje a todos los colaboradores del recinto.

Ajustes, para impulsar el desarrollo

Sigue acomodando sus piezas la presidenta Sheinbaum para acelerar el Plan México. Por eso, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, nombró a Roberto Lazzeri como titular de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Tiene la encomienda de convertir a esas instituciones en motores del desarrollo nacional.

Plan A y plan B

Dos planes hay para que el próximo 1 de septiembre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregue en la Cámara de Diputados el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum. El A, es el de protocolo, es decir que sea recibida por una comisión y haga todo el recorrido hasta el Pleno. El otro es por si llueve y no incluye la caminata.

Privilegiarán programas sociales

El próximo 8 de septiembre llegará a San Lázaro el paquete económico 2026, que incluye los proyectos de Ley de ingresos y de presupuesto de egresos. El vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo a Heraldo TV que se destinarán los recursos necesarios para fortalecer los programas sociales de la Presidencia.

Relevo en la embajada en Italia

Hoy la Comisión Permanente del Congreso ratificará a Genaro Lozano como embajador concurrente en Italia, Albania, Malta y San Marino, a propuesta de la presidenta Sheinbaum. El conductor de noticias y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research, en Nueva York, releva al diplomático de carrera Carlos García de Alba.

Invitado especial de emecistas

Se dejó ver el ex priista Enrique de la Madrid en la plenaria de Movimiento Ciudadano. Fue recibido efusivamente por el secretario general del partido, Agustín Torres; la senadora Alejandra Barrales; y el ex abanderado naranja a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski. Dicen que sólo acudió como invitado.

Dan la batalla final

Último intento por anular la elección judicial harán hoy los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora. Presentan una propuesta de sentencia para dejar sin efectos los comicios del pasado 1 de junio, por el tema de los acordeones, pero no traen apoyo de la presidenta Mónica Soto, ni de Felipe de la Mata ni de Felipe Fuentes.

