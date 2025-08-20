Rutas de la Salud, Derecho Constitucional Pleno

El programa Rutas de la Salud, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, constituye un avance histórico en la distribución de medicamentos en México, consolidando un esfuerzo nacional para garantizar el acceso universal y gratuito a insumos médicos. Presentado el 19 de agosto de 2025 en una conferencia matutina con la participación de los 23 gobernadores de los estados adheridos al IMSS-Bienestar, el plan cuenta con una inversión de 130 mil millones de pesos destinada a la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos 2025-2026.

La primera fase, realizada entre el 19 y el 23 de agosto, incluyó la distribución de 15 millones de piezas de 147 tipos de insumos médicos, entregadas a 8 mil 061 unidades de salud de primer nivel. A través de mil 006 rutas logísticas, que abarcan desde camiones y camionetas hasta lanchas para comunidades remotas, se garantiza la entrega mensual de kits prearmados con hasta mil 900 piezas por centro, respaldados por un sistema digital de monitoreo en tiempo real. Con ello, se fortalece la atención de millones de personas afiliadas al IMSS-Bienestar, en un esfuerzo que prioriza a las zonas rurales y urbanas más marginadas.

La distribución de medicamentos en México ha enfrentado históricamente obstáculos significativos. Durante las décadas de 1980 y 1990, la liberalización del sector sanitario generó dependencia de distribuidores privados, cuyos contratos opacos elevaron costos y restringieron el acceso. Según el Censo Nacional de Salud Pública 2018, el 35% de las unidades rurales carecían de medicinas esenciales. En 2020, en plena pandemia, el INEGI reportó que el 42% de los hospitales públicos enfrentaban desabasto, obligando a las familias a cubrir hasta el 60% de los gastos médicos de su bolsillo, conforme a datos de la OCDE. Intentos posteriores, como la centralización de compras en 2019 o la creación de una megafarmacia en 2023, no resolvieron la crisis: la ASF documentó que en 2024 aquella operaba apenas al 0.9% de su capacidad, mientras los pacientes continuaban enfrentando carencias.

Desde la perspectiva constitucional, Rutas de la Salud da cumplimiento al Artículo 4°, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Reformado en 2011 para armonizarse con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este precepto obliga al Estado a garantizar servicios médicos universales y gratuitos, incluyendo el acceso a medicamentos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 12/2020, ha establecido que el desabasto constituye una violación a este derecho fundamental, ordenando la implementación de políticas públicas que aseguren equidad regional.

Políticamente, Rutas de la Salud es un pilar de la Cuarta Transformación. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que su visión humanista coloca en el centro a quienes más lo necesitan. El programa se complementa con iniciativas como La Clínica es Nuestra y el Programa Nacional de Vacunación, que prevé alcanzar una cobertura del 95% en 2027. Con ello se busca reducir el gasto de bolsillo, que aún representa cerca del 4.5% del PIB, y consolidar un sistema de salud más inclusivo y robusto.

El reto inmediato será garantizar la eficacia en la digitalización de la cadena de suministro y fortalecer la supervisión de proveedores bajo los marcos de la Ley General de Salud. Con liderazgo presidencial y coordinación federal-estatal, Rutas de la Salud materializa el mandato constitucional de llevar medicamentos a cada rincón del país, con celeridad y equidad. Se trata de un paso decisivo para transformar el panorama sanitario y reafirmar que en México la salud no es un privilegio, sino un derecho pleno.

POR RICARDO PERALTA

COLABORADOR

@RICAR_PERALTA

EEZ