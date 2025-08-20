Rezago educativo y pobreza: 24.3 millones de razones para plantar cara

Hablar de pobreza nunca es fácil (¿o nunca debería ser fácil?). Siempre carga con un peso de incomodidad y pesar: ¿cómo decir si alguien es pobre, o muy pobre? ¿Cómo nombrarlo sin que la palabra “decir” se sienta tan insuficiente frente a lo que significa vivirlo? La pobreza arrastra, duele y marca vidas en todas las edades. No es un accidente, sino el resultado —evitable— del sistema en el que vivimos. Y aunque a veces quisiéramos voltear la cara para no mirar lo que lastima, conviene recordar con claridad (y en negritas): lo que medimos es lo nos que importa. Porque al medir reconocemos, damos valor y asumimos la responsabilidad de transformar. Lo que se mide, se reconoce como digno de cambiar, de erradicar o de mejorar. Por eso no podemos dejar de plantar cara: sigamos midiendo, sigamos hablando, sigamos actuando.

Siguiendo esa línea de responsabilidad, a propósito de la reciente publicación del análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024 —presentada por primera vez por el INEGI—, pensamos que la mejor manera de aportar a la conversación es volver a lo básico: ¿qué entendemos por carencia social? y, en particular, ¿de qué se habla cuando hablamos de carencia por rezago educativo? Prometo hacer el mejor esfuerzo por no enredar más el tema y, al contrario, darle algún sentido.

Primero, lo básico: la pobreza multidimensional —concepto definido por el hoy extinto CONEVAL (PD: te extrañamos)— significa que una persona es pobre no solo porque sus ingresos no le alcanzan para cubrir lo básico —la canasta alimentaria y no alimentaria (comida, transporte, limpieza, vestido…)—, sino porque además, carece de algo indispensable para desarrollarse: un derecho social, como la educación, la salud, la vivienda, los servicios básicos en la vivienda, acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, a una seguridad social. Cuando falta alguno de ellos, hablamos de carencia social.

En otras palabras, la pobreza no se mide solo en pesos (lo que falta en tu bolsillo), sino también en ausencias: la escuela que no se termina, el médico al que no se llega, el techo que no protege, el agua que no corre, la comida que no nutre, la pensión que nunca llegará.

Para muchas y muchos de nosotros es difícil imaginarlo. Pero en México, 38.5 millones de personas sobreviven con menos de lo mínimo indispensable: $3,334 pesos al mes en zonas rurales o $4,640 en zonas urbanas (montos a cierre de 2024), apenas lo justo para estirar la vida, no para vivirla, aclaro.

Y, aun así, vivir con tan poco no es solo cuestión de números: significa cargar cada día con la incertidumbre de si alcanzará para comer, para sanar, para aprender, para resistir el próximo imprevisto. El riesgo no es abstracto: es cotidiano y convierte la supervivencia en un ejercicio de resistencia constante, porque no hay nada seguro y la realidad es que las oportunidades son muy muy pocas.

En ese sentido, el rezago educativo —no haber concluido la educación obligatoria— se vuelve una de las carencias más duras, porque limita de raíz el acceso a esas pocas oportunidades. Se incurre en esta condición si naciste antes de 1982 y no tienes primaria; si naciste entre 1982 y 1997 y no tienes secundaria; o si naciste a partir de 1998 y no terminaste la media superior. Esto responde a cómo, con el paso del tiempo, la educación obligatoria en México se ha ido ampliando para incluir nuevos niveles, y eso significa algo.

Puede sonar limitativo: lo que se mide en el rezago educativo no es lo que aprendiste, sino si terminaste. Y, aun así, ese simple hecho —haber concluido— es clave, porque, aunque la educación no garantiza por sí sola un trabajo digno (como debería), sí amplía tu acceso a más y mejores oportunidades. Dicho claro: concluir la educación obligatoria no asegura aprendizajes sólidos ni empleo inmediato, pero sí funciona como primer filtro en el mercado laboral. Ese certificado, ese papel que acredita lo mínimo, es la llave de entrada para competir en un contexto donde no siempre hay “palancas” ni conocidos que abran puertas. Para el empleador, ese documento dice: al menos esta persona alcanzó lo que como sociedad hemos definido como indispensable.

Ahí radica su valía en términos prácticos: aunque hable solo de culminar —de estar—, se convierte en el requisito mínimo para poder acceder a algo más. La educación sirve para muchas cosas más, pero aquí el acento está en su poder como llave de acceso a una fuente de ingreso que, al menos, permita “estirar” la vida. Y vale la pena subrayarlo: lo planteo así porque es como se mide en la pobreza multidimensional, pero la educación es —y debe ser— mucho más que eso; es también el camino para vivir con dignidad, para elegir y para aspirar, es lo que aprendes.

En México, 24.3 millones de personas viven hoy con rezago educativo. Esto significa que en las zonas urbanas el 14.8% de la población no cuenta con la educación obligatoria, y en las zonas rurales la cifra asciende al 32.2%. En términos absolutos, en las ciudades seguimos en los mismos niveles que en 2022, 15.1 millones; mientras que en el ámbito rural, disminuimos a 9.2 millones. En otras palabras: avanzamos un poco en lo rural, quedamos igual en lo urbano, y, en conjunto, seguimos estancados en una deuda que parece moverse apenas de lugar, pero no resolverse.

La deuda en educación es brutal en estados donde cerca de 3 de cada 10 personas viven con rezago educativo: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán. En el otro extremo, la Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León concentran los niveles más bajos de rezago, con alrededor de 1 de cada 10 personas —o menos— en esta condición. Los números duelen e incomodan, pero medirlos importa: es reconocer que esta situación nos importa.

Asegurar la educación —lo básico, al menos—, es dar la oportunidad de tener más oportunidades. No las garantiza, pero abre un resquicio para estirar la vida. Y ese resquicio puede marcar la diferencia entre quedar atrapado en la pobreza o aspirar a salir de ella. Porque 24.3 millones de personas, y aunque fuera solo una, son razón suficiente para plantar cara, seguir midiendo y hacer todo al respecto. Por eso, para Mexicanos Primero: la escuela importa.

POR ALEJANDRA ARVIZU FERNÁNDEZ

DIRECTORA DE MONITOREO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MEXICANOS PRIMERO

EEZ