Poza Rica: el voto que Nahle quiere arrebatar

En Veracruz se cocina un nuevo atropello electoral. Emilio Olvera Andrade, presidente municipal electo de Poza Rica por Movimiento Ciudadano, denunció que la gobernadora Rocío Nahle y su operador político, Juan Javier Gómez Cazarín, están intentando fabricar un fraude para desconocer los resultados que el pueblo ya decidió en las urnas.

“Poza Rica ya eligió”, lanzó Olvera, “y no vamos a permitir que la Gobernadora nos robe el triunfo que legítimamente ganamos”.

Los números que dio el OPLE Veracruz avaló la victoria naranja. Pero me cuentan que desde el Palacio de Gobierno se presiona a los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz para revertir el triunfo. Olvera señaló a Gómez Cazarín como “sicario político” de Nahle, amenazando y doblando a los jueces.

Desde Movimiento Ciudadano aseguran que la defensa será por la vía legal hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también en las calles si hace falta.

MC ya cerró filas con Olvera. No se trata sólo de una disputa municipal, es la prueba de fuego para medir hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen estatal para perpetuar sus cacicazgos.

Basta recordar que el crecimiento de Movimiento Ciudadano en Veracruz lo posicionó como la segunda fuerza política del estado. Pasó de gobernar apenas 18 municipios en 2021 a 41 en 2025, y hoy representa la población estatal de más de 17 por ciento. Con aproximadamente 600 mil votos, lo que superó al PRI y al PAN.

Por todo esto, la gobernadora Rocío Nahle debería dejar de meter las manos en la elección de Poza Rica y voltear a lo que sí es su responsabilidad: un Veracruz desbordado por homicidios y desapariciones, un proceso electoral marcado por la violencia que obligó a desplegar miles de federales, y casos tan graves como el de la maestra secuestrada cuya muerte intentó minimizar con la versión de un infarto. Los pendientes son muchos y la paciencia se acaba; si de verdad quiere legitimidad, que empiece por gobernar en lugar de arrebatar.

EN CORTO.- ESCÁNDALO EN LA CTM DE YUCATÁN. Fernanda Sulub Hau denunció al director del Centro de Estudios Superiores de la CTM, Luis Echeverría, por haberla besado y tocado sin su consentimiento cuando acudió a pedirle un cambio de turno. El “favor” se lo dio, pero le exigió “agradecerle”. Tras hacerlo público, más víctimas comenzaron a escribirle; incluso al llegar a la Fiscalía estatal se topó con otra alumna que lo denunció el mismo día. Hay más casos, pero muchas callan por miedo; sin embargo, me cuentan están por salir algunos videos que no podrán salvarlo. El silencio se mantiene en el PRI estatal y nacional.

