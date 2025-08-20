Pacificación sin fondo

“Para los amigos justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas”: Benito Juárez

Se suele decir que en política la forma es fondo. Y lo mostrado por Trump ante una misma situación, pero con distintos actores, no deja duda al dicho popular. Lo visto en Alaska y, posteriormente, en Washington, es una muestra fehaciente de que la forma de hacer política de Trump detenta todo el fondo. Utilizando la frase atribuida a Benito Juárez, de “para los amigos justicia y gracia y para los enemigos, la ley a secas”, se personifica con Putin y Zelenski, respectivamente. Veamos.

Los encuentros recientes de Donald Trump con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski revelan una dinámica clara, un presidente más preocupado por su narrativa que por avanzar hacia una paz real. En Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025, Trump recibió a Putin entre aplausos, alfombra roja y con todos los honores militares, en una escena que pareció más un recibimiento a un aliado que un diálogo tenso con un agresor, o con un enemigo de varias décadas atrás. Obviamente no se materializó ningún acuerdo sustancial ni un cese al fuego. Trump postuló que la urgencia recae en Ucrania para ceder territorio y negociar, sin imponer sanciones ni presionar al Kremlin. Putin se marchó con la victoria del simbolismo y Estados Unidos, con el papel del hacedor de una tregua que premia al agresor.

Unos días después, el 18 de agosto, Trump convocó una reunión con Zelenski y varios líderes europeos en la Casa Blanca. En esta ocasión, la atmósfera fue más amena -Zelenski vestía traje y mantuvo una postura diplomática contrastante con la anterior confrontación de febrero-, y Trump -esta vez sin bullying-, aseguró que facilitaba “muy buenas garantías de seguridad” para Ucrania, aunque sin explicar en qué consistirían. Rutte, Macron y Starmer presionaron por un alto el fuego previo a cualquier acuerdo definitivo, insistiendo en que ese era el camino para una paz sostenible; sin embargo, Trump volvió a mostrarse ambivalente frente al cese del fuego, sin comprometerse a nada.

Ahora bien, Trump está proponiendo una cumbre trilateral donde él funge de mediador entre Putin y Zelenski como posible solución final. Empero es evidente que este “acuerdo” ya está dado: Putin conserva los territorios anexados mediante la ilegal e ilegítima invasión, Ucrania no puede ser miembro de la OTAN y Zelenski se retira de unos eventuales comicios electorales venideros. Este encuadre refuerza la percepción de que Trump promueve una pacificación siempre que ésta no choque con Putin. En Alaska, pareció disculpar al agresor; en Washington, buscó mostrar mano firme, pero sin contrariar al “aliado” ruso. Europeos y Ucrania -además de todo el mundo-, claman el cese del fuego, garantías creíbles, claridad sobre territorio, mientras Trump se mueve con cautela, privilegiando la teatralidad de la diplomacia.

Así, lo visto en estos días deja un mensaje claro: una paz negociada que no dañe a Putin, pero que deje una narrativa triunfante para Trump. El neoyorquino actúa como un árbitro más empeñado en balancear su propia imagen que en proteger los principios de integridad territorial o justicia internacional. Estas cumbres no reflejan liderazgo contundente, sino una diplomacia para las cámaras, llena de simbolismos, de promesas vagas, de condiciones imprecisas y de formas sin fondo. La sospecha de que, en realidad, Trump no va a hacer nada contra Putin ni a favor de una pacificación genuina, es más que clara.

