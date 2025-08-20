Las cumbres y el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya

En la última semana, tuvieron lugar varias cumbres con impacto en la construcción regional. Algunas fortalecen la integración mesoamericana desde una aproximación global, como la reunión trilateral en Calakmul, Chetumal en México, otras se refieren a problemas globales más amplios. Los encuentros bilaterales del 15 de agosto de este año participan en esa formulación.

En Calakmul se declaró un acuerdo de profundo alcance político, biocultural, económico y social por el que se establece el “Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya”.

Es la primera vez que una alianza con esas características se determina en una región compartida por Guatemala, Belice y México, países que comparten fronteras en la región mesoamericana. Se suma al compromiso para el desarrollo armónico de la Región Amazónica que incluye a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) de 1978.

Con el muy reciente acuerdo trilateral se reconoce la continuidad geográfica y cultural, la identidad de las comunidades mesoamericanas que ahí habitan. Belice contribuye con 11 áreas naturales protegidas en un territorio de 0.6 millones de hectáreas, Guatemala con 27 áreas protegidas que incluye el Petén en 206 millones de hectáreas, México aporta 2.4 millones de hectáreas en las que destacan Calakmul, Balancán y la Biosfera de Montes Azules.

Se avanzó en la relación de México con Belice al concluir la trilateral, antes en la que tuvo lugar con Guatemala, en sendas reuniones con compromisos y procesos para la implementación de los acuerdos. Se va conociendo de los avances para la próxima reunión de alto nivel entre Canadá y México, de los preparativos de las reuniones que tendrán lugar en inicio del próximo período de sesiones de la Asamblea General en la sede de Naciones Unidas en septiembre de 2025.

Con las tres cumbres el mensaje es claro. Se continúan ofreciendo nuevas articulaciones para la integración regional. Los acuerdos estarían fortaleciendo las conexiones interoceánicas de los tres países entre el Caribe y el Pacífico gracias a la estrategia de articulación de esfuerzos en materia de movilidad en los territorios que se conectarán, especialmente por medios ferroviarios, y otros con alto impacto en el sistema de comunicación entre los tres países, y de esa región al norte sur americanos.

Otras reuniones estrecharon la aproximación regional ante prioridades comunes, reconociendo la importancia de la vinculación entre la sociedad del cuidado, la gobernanza, la economía, la política y el diálogo social para una transformación con la igualdad de las personas.

Se plantea que la propuesta de la sociedad del cuidado que proponen América Latina y el Caribe representa un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz, que prioriza la sostenibilidad de la vida y del planeta.

El mismo viernes y en el mismo espacio en el que tuvo lugar la Primera Conferencia de las Mujer en el año 1975, los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, adoptaron el “Compromiso de Tlatelolco”.

Una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género. La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se reunió del 12 al 15 de agosto de 2025, en Tlatelolco, Ciudad de México.

POR GUADALUPE GONZÁLEZ CHÁVEZ

CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA

@GUADALUPEGONZALEZCH

MAAZ