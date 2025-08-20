La isla de la corrupción

¿Cómo es posible que un particular gane un amparo que arrebate a la Secretaría de Marina la posesión de una zona costera que es clara y constitucionalmente propiedad federal? Estamos tan acostumbrados al absurdo que este sería uno más en la lista, con todo y la seriedad de sus repercusiones.

En 2016, la inmobiliaria Impulsora de Turismo Golfo-Caribe cercó arbitrariamente un predio de 15 mil metros cuadrados en el centro de la Isla del Amor, en Alvarado, Veracruz. El propietario de esa empresa: Fernando López Valenzuela, hijo de Fernando López Arias, gobernador del estado en la década de 1960. Los cuestionamientos surgieron de inmediato: ¿influyentismo? ¿Corrupción?

El lugar es un brazo de tierra entre el Golfo de México y el estero del río Jamapa. Había sido un pequeño paraíso recreativo, además de nido del cangrejo azul, hasta que el cerco lo devastó todo y causó otros problemas como el bloqueo del paso no sólo de paseantes a la zona de playa, que es pública, sino de la Secretaría de Marina hacia un área que le fue asignada por el gobierno federal. Todo eso, a pesar de que la PROFEPA interpuso una denuncia por ocupación ilegal de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Más aún, junto a ese terreno se construyó un edificio de departamentos de lujo en el que, paradójicamente, hoy muchos están asegurados o confiscados al exgobernador Javier Duarte y otros políticos por investigaciones de corrupción o crimen organizado, así que los pocos habitantes que quedan tienen que cargar con el alto costo del mantenimiento.

En 2018, la Secretaría de Marina ganó un litigio que obligaba a Fernando López Valenzuela a devolver el terreno bardeado. Si bien el empresario murió en 2020, las apelaciones continuaron y en 2024 el Juzgado Tercero de Distrito devolvió a su empresa y socios la posesión mediante un amparo que además quitó a la SEMAR la posibilidad de operar los 64 mil metros cuadrados que tenía asignados para operaciones de la Primera Región Naval. Así de absurdo.

¿Podrá la gobernadora, Rocío Nahle, construir entonces un puente que proyecta para comunicar los municipios de Boca del Río y Alvarado? Veremos.

EL PEDERASTA DE LA LOMA

El holandés Christiaan Robert Goslinga Kryen fue detenido el 3 de julio en México, donde estaba prófugo tras el abuso sexual de dos niñas adoptadas por su familia en Argentina. Si el delito no es suficientemente indignante, está en arresto domiciliario en un departamento de lujo en la torre MIRAGE de la Loma, Santa Fe, que su hijo había rentado a su nombre. Los elementos de la Guardia Nacional encargados de su custodia hasta lo acompañan a pasear a sus mascotas y usa el mismo elevador que las niñas y niños de las familias vecinas, quienes no entienden cómo las autoridades permiten eso.

LA ILUMINACIÓN DE BITCOIN

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

@ADRIDELGADORUIZ

PAL