Infraestructura para el Bienestar: una apuesta por el desarrollo social e incluyente

La reciente propuesta legislativa de Alfonso Ramírez Cuéllar para crear la Ley General de Infraestructura para el Bienestar representa un giro fundamental en el enfoque del Estado hacia la obra pública. Esta nueva iniciativa busca colocar el bienestar social como el eje central, frente al modelo tradicional que prioriza el negocio o el beneficio político propio del viejo régimen.

Entre sus principios se encuentran: garantizar el acceso universal y equitativo a infraestructura esencial, fortalecer la soberanía nacional, reducir las desigualdades territoriales y priorizar proyectos con un impacto duradero en la calidad de vida. Para lograr tales objetivos, la ley contempla cuatro esquemas de inversión: directa, indirecta, mixta y mínima, que permiten flexibilidad de financiamiento según la capacidad operativa y necesidades de cada proyecto.

Sin duda alguna, un elemento innovador es la Comisión de Infraestructura para el Bienestar, órgano colegiado interinstitucional encargado de coordinar, evaluar, autorizar y supervisar los proyectos. Con esto se aseguran los criterios de transparencia, eficiencia y orientación social. También se prevé la creación de un Fondo de Infraestructura para el Bienestar, destinado a financiar obras en zonas rurales y urbanas marginadas a través de esquemas de donaciones, compartición de beneficios y con apoyos solidarios.

Esta iniciativa también incorpora mecanismos para asegurar la máxima publicidad, participación comunitaria y estándares ambientales estrictos. Todo esto sugiere un compromiso serio con la justicia social, la democracia participativa y la sostenibilidad.

En contraste con los modelos basados en Asociaciones Público-Privadas (las famosas “APP’s”), que a menudo han sido cuestionadas por opacidad. Con esta ley se propone una infraestructura con rostro humano, digna, orientada a cerrar brechas y materializar el bienestar como derecho, no como un privilegio.

En mi consideración, esta iniciativa representa un paso prometedor hacia una infraestructura que responda a la justicia social y territorial. Sin embargo, el éxito de la ley dependerá, en gran medida, de la capacidad institucional para ejecutar mecanismos eficaces de fiscalización, participación ciudadana real y la rendición de cuentas de la Comisión y del Fondo. Entonces, pienso que solo así se evitará que permanezca en el terreno de las buenas intenciones y se traduzca en beneficios concretos para las mayorías.

POR ARMANDO SAMANIEGO

DIPUTADO FEDERAL, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

EEZ