Escribiendo el currículum

Nos fascinan las historias de éxito. El héroe que vence a sus enemigos, se sobrepone a las adversidades, emerge de las cenizas y se corona. O derrama sangre, devora a sus hijos y sube al trono.

Philip Glass manejó un taxi antes de ser una estrella. Astor Piazzolla contempló el momento definitorio, el quiebre hacia el arte frente a un edificio burocrático. Miró a su yo dubitativo, casi derrotado: ¿traductor o el tango? Y sintió el vértigo, la música lo inclinó a la incertidumbre, la precariedad. Al regresar a casa admitió la vacilación ante los suyos. Muchos años después será un referente mundial y Rostropovich y Yo-Yo Ma -entre otros- lo interpretarán. Los ejemplos oscuros me los ahorro.

Pero estos relatos son la excepción que confirma la regla. En la disyuntiva de seguir en la “artisteada” o conseguirse un trabajo para pagar las facturas, “lo más fuerte que enfrentas es a ti mismo”, me dice Estefanya Márquez, egresada de la Facultad de Música de la UNAM, mezzosoprano.

Canta en cualquier escenario. Lo mismo en las calles de Tepito, en una Iglesia o un recinto universitario. Son las 11 de la noche con 23 minutos y por el sonido de fondo sé que está en la estación Cuautitlán del tren suburbano. Aún no llega a casa. Me dice en un mensaje de voz -enviado durante el trayecto- que las dificultades para encontrar espacios laborales se manifiestan en un hecho como éste: se oferta una plaza, asisten a la audición 300 personas.

Los bailarines, cantantes, actores, músicos, siempre ocuparán un lugar privilegiado en la escenografía de los eventos importantes: recuadación de fondos de fundaciones, ceremonias protocolarias, entrega de premios. Pero en el día a día tienen que luchar por la subsistencia. Los trabajos complementarios ayudan a pagar la renta, su pasión la desarrollan en el tiempo libre.

Hay que ensayar los fines de semana en espacios prestados, parques, donde se pueda. Alguien del equipo se vuelve un cazador de convocatorias para estímulos y becas. En la película Amores materialistas (2025) de Celine Song observamos los obstáculos a los que se enfrenta quien decide hacer teatro. Hay que organizar los horarios, fragmentarse, ahorrar para cuando inicie la obra. El show debe continuar.

Quiero cerrar con el poema Escribiendo el currículum de Wislawa Szymborska:

“Importa el precio, no el valor.

Interesa el título, no el contenido.

El número del calzado, no hacia dónde va

quien se supone que eres.

Adjuntar una fotografía con la oreja visible:

lo que cuenta es su forma, no lo que oye.

¿Qué oye?

El fragor de las trituradoras de papel”.

POR DANIEL FRANCISCO

Subdirector de Gaceta UNAM

@dfmartinez74

EEZ