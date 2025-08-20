El encuentro de Moctezuma y Cortés

Los presagios no responden a la voluntad de los hombres, así sean gobernantes ungidos y entronizados en los altares, avanzan implacables, se saben anuncios y, ¿por qué no?, presentimientos. El Caribe, Cuba, Yucatán y Cozumel, la costa del Golfo, Zempoala, Cholula, Tlaxcala, etapas de un viaje iniciático rumbo a México-Tenochtitlán: la realidad del mito. Finalmente, el 10 de febrero de 1519, la flota de Hernán Cortés abandonó las costas de Cuba, en 11 naves, con 518 infantes, 16 jinetes, 13 escopeteros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios y negros de auxiliares de la tropa. Llevaban 32 caballos, 10 cañones de bronce y 4 falconetes.

Pingües recursos para semejante pretensión: domeñar y hacerse de reinos y comarcas interminables, desconocidas, abundantísimas. Únicamente un lazarillo ciego, la fe en disfraz de codicia, explica la convicción de los truchimanes. Disponen de ciertas ventajas, imposibles de negar: la tecnología bélica, la movilidad de los caballos, la silenciosa mortandad del tifus, el sarampión, la viruela y hasta la gripe; el favor de los sortilegios, y la aparición de antiguos agravios entre los moradores americanos.

Nueve meses más tarde el encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés ocurrirá a fin de que el agüero irrumpa, justo el 8 de noviembre de 1519 se verán los rostros humeantes, sin necesidad de espejos de obsidiana o de azogue, unos mundos que nunca entenderemos en qué basaron su calificación de Nuevo y Viejo. Un testigo interesado, Bernal Díaz del Castillo en la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, nos ofrecerá, desde su mirada febril, un relato cuadro por cuadro aquí resumido:

“Ya que llegábamos cerca de México, adonde estaban otras torrecillas, se apeó el gran Montezuma de las andas, y traíanle de brazo aquellos grandes caciques, debajo de un palio muy riquísimo a maravilla… venía muy ricamente ataviado… Y como Cortés vio y entendió y le dijeron que venía el gran Montezuma, se apeó del caballo, y desde que llegó cerca de Montezuma, a una se hicieron grandes acatos”.

El erizo y la zorra, el gato y el ratón: uno se enquista y exilia en sí mismo, el otro se expande y autentifica fuera de sí. Sus miradas se cruzan, se revisan y escrutan como si fuese el último aliento; y sin embargo no se reconocen, juegan y se repliegan, se coquetean ignorantes de lo que ocurrirá, anclados en sus creencias, presos de sus deseos. Cada quien a su manera responde a un designio providencial: la hecatombe y la reconquista, el imperio de la noche y el anuncio de la aurora.

Mellizos del destino, Némesis forzadas, eso que los romanos más terrenales llamaron Envidia, establecerán su ascenso y desplome en un contrapunto inseparable: fases de un mismo prodigio y estaciones de un holocausto compartido. El temor y la ansiedad guardarán su nexo y garantizarán su vínculo, aunque ambos personajes, obligados por los hados a cosechar lo que sembraron, sufrirán las consecuencias del querer ser como los dioses: la hybris o el castigo a la desmesura. En una cadencia única mientras uno lo perderá todo, el otro lo obtendrá en vano.

Moctezuma y Cortés fundaron una ecuación inversamente proporcional: inseparable y sellada por la ruina, el descrédito y la fama disputada. Según el Tarot, el arcano mayor número 12 invertido: El Ahorcado.

¿Algún día zanjaremos las diferencias entre las fuentes nutricias de nuestra identidad y valoraremos el aporte de nuestra tercera raíz, la africana?

POR: LUIS IGNACIO SÁINZ

COLABORADOR

SAINZCHAVEZL@GMAIL.COM

EEZ