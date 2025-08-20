El adiós de una era en la SCJN: entre aplausos, silencios y reclamos

Este 19 de agosto, en una sesión extraordinaria y simbólica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación —conformada desde 1994— vivió su último pleno antes de la entrada de los nuevos ministros electos por voto popular.

La histórica despedida se tornó emotiva y reveladora. Trabajadores judiciales formaron un pasillo humano para despedir a los togados con aplausos, porras y vítores. Aquí destacaron figuras como Javier Laynez Potisek —ovacionado con gritos de “¡Laynez, Laynez!”— y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, festejada con “¡Te queremos, Ríos, te queremos!”

También fueron ovacionados Norma Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Loretta Ortiz Ahfl.

Norma Piña dejó la SCJN entre reconocimientos y críticas: defendió la independencia judicial en momentos clave, pero deja una Corte dividida, con pendientes profundos y distintos cuestionamientos, todo ello, en un contexto adverso marcado por presiones políticas y un Poder Judicial en fuego cruzado.

Por otro lado, la ministra Lenia Batres Guadarrama—quien será parte de la nueva integración—fue recibida en silencio: algunos trabajadores voltearon la mirada o simplemente siguieron caminando, este fue el contraste en las reacciones que trasluce diferencias profundas: para unos aplausos, para otros más, silencio…

La sesión fue convocada legalmente para abordar temas electorales, como impugnaciones en el Tribunal Electoral, y así lo enfatizó la ministra presidenta: era un trámite con término, pero también cargado de memoria institucional.

Importante resaltar que en esta transición la real permanencia de “privilegios presupuestales” que yo llamaría de foco crítico. A pesar del discurso oficial de renovación, los ministros salientes aprobaron un presupuesto de casi $5,900 millones de pesos, 13% más que el anterior, el cual hereda a la nueva Corte y mantiene sueldos de casi 192,?000 pesos mensuales, seguros médicos millonarios y prestaciones diversas, en medio de un contexto donde la austeridad y la renovación institucional fueron parte del discurso oficial.

El contraste entre retórica de cambio y la continuidad de “privilegios”, ya genera severas dudas sobre el rumbo real del Poder Judicial.

Lo cierto es que esta transición marca el fin de una etapa colegiada, donde las deliberaciones eran imprevisibles, y el inicio de una nueva era judicial donde aún hay esperanza de imparcialidad, en que por cierto permanecerán en sus cargos tres ministras, quienes participaron en la pasada elección judicial del 1 de junio: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres.

Llegó así la Reforma Judicial que ha reducido entonces el Pleno de la Corte a 9 ministros —5 mujeres y 4 hombres—, eliminando sus 2 salas y concentrando toda la función jurisdiccional en el pleno. Su mandato queda acotado de 15 a 12 años, y la presidencia rotará cada 2, asignada según puntaje de votación; Hugo Aguilar Ortiz encabeza así el nuevo ciclo como ministro presidente electo por los próximos dos años.

Las reglas temporales fueron claras: 4 ministros renovarán sus cargos en 2033, los 5 restantes en 2036, con periodos determinados por la votación recibida.

Hugo Aguilar ha tejido su discurso bajo dos consignas: “hacer mucho con poco” y “ser una Corte de puertas abiertas”, su llegada, más simbólica, refleja un anhelo legítimo de representación indígena y pluralismo: como mixteco ¿esa “apertura” podrá sostenerse contra la presión de intereses políticos? Con la llegada del 1 de septiembre, el desafío es claro: la Corte podrá escribir su independencia o firmar su sometimiento.

Aunque la narrativa oficial habla de democratización y transparencia, especialistas advierten que la nueva configuración podría concentrar poder en el Ejecutivo y dejar a la Corte sin márgenes reales de autonomía. El reto será demostrar que la elección popular de ministros y la reducción de salas no derivarán en un tribunal más vulnerable a presiones políticas, sino en un organismo capaz de garantizar justicia imparcial.

La despedida fue emotiva e histórica; los aplausos y silencios son señales. Es momento de que la nueva Corte decida si acepta el reto de garantizar una justicia independiente, austera y realmente democrática, y será la sociedad quien emita la última sentencia.

POR KAREN TORRES AGUILAR

PERIODISTA & MKT SPECIALIST

@KARENTORRES.MX

