Demasiados claroscuros en el SUTEyM

El expresidente de la comisión de vigilancia del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM), René Palomares Parra, continúa prófugo a un año y seis días de que baleara a su hermano durante un evento sindicalista en el auditorio de la Casa del Servidor Público Mexiquense en Toluca.

René, sobrino de David Parra Sánchez, otrora político priista naucalpense, ha logrado escabullirse de la acción de la justicia quien lo busca como responsable del atentado en contra de su hermano Tomás Palomares Parra y de la muerte de Luis Fernando “Peruzzi” Cosgaya Herrera.

Sobre el tema, este martes se pudo saber que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) incluyó a René Palomarez Parra en una lista de delincuentes por la que ofrece una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien aporte información que ayude a ubicarlos.

Pero al parecer, y por como se han dado las cosas, todo indica que hay políticos priistas a los que no le desagrada la idea de que René se mantenga sustraído de la acción de la justicia, sobre todo porque por años una familia de estirpe tricolor ha logrado mantener su coto de poder al interior del SUTEyM, sección Naucalpan, y esa es la familia Parra, David el patriarca, su hermana Juana y los hijos de esta última, Fernando, René y Tomás, el primero de ellos, por cierto, encontró la muerte en circunstancias extrañas.

ENTRE OTRAS COSAS: Incluso dentro del círculo de allegados a los Parra se ha insinuado que el hoy prófugo tiene un pacto con su familia que le permite seguir libre y protegido, todo a cambio de su silencio, y es que se menciona que cuenta con información privilegiada del manejo de los recursos económicos de los sindicalizados que, de ser detenido, habría amenazado con ventilar

De resultar cierto esto último, acabaría de tajo el negocio llamado “SUTEyM” que por décadas a atesorado David Parra Sánchez, mismo que le ha permitido ocupar varios cargos de elección popular y demás privilegios; solo así, dicen, se explica que René haya logrado darse a la fuga, mientras que su hermano Tomás Palomares continúa sufriendo las consecuencias del atentado, ya que las pocas veces que ha aparecido en público ha sido en una silla de ruedas… AÚN HAY MÁS.

LA DE HOY: “Tenemos que acabar con la extorsión en el Estado de México, no tenemos opción, no es disminuir, es acabar con la extorsión”, indicó Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, durante la Inauguración del Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar.

Explicó que toda inversión en infraestructura requiere seguridad y certeza; por ello, señaló, en el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez se ha registrado una disminución histórica del 14 por ciento en delitos contra las empresas. No obstante, llamó a fortalecer la denuncia para acabar con las extorsiones… HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

@POLIGRILLA1

EEZ