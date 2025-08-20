¿Cuánto cuesta al gobierno detener una persona?

Uno de los indicadores utilizados a nivel nacional, hemisférico y global para medir la eficiencia de las instituciones dedicadas a las labores de seguridad pública es sin lugar a dudas la cantidad de personas detenidas por su probable responsabilidad en la comisión de un delito, ya que al ponerlos a disposición del Ministerio Público (local o federal) y en su caso sujetarlos a proceso, permitirá que mientras estén cumpliendo alguna de las medidas cautelares contempladas en las leyes, no será tan fácil que vuelvan a delinquir y en consecuencia los delitos tenderán a disminuir. Si a lo anterior se agregan las armas aseguradas, la probabilidad de que se cometa un delito disminuirá aún más.

Hace poco más de un año en este mismo espacio abordé esta misma interrogante (14 de agosto de 2024) luego de haber sido publicados, por separado, los censos Nacional de Seguridad Pública Federal y Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024, con datos de 2023. En esta ocasión el INEGI tuvo a bien integrar en un solo documento (Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025) los datos correspondientes a 2024, lo que facilita su análisis y da origen a esta nueva entrega.

Entre los hallazgos más importantes destaca el referente a los recursos económicos invertidos en acciones que permitieron detener a una persona y ponerla a disposición del MP local por parte de las instituciones de seguridad pública estatal, ya que implicó un costo ligeramente superior al millón de pesos ($1,006,737), resultado de dividir 116 mil millones 586 mil pesos de presupuesto entre 115 mil 806 detenidos durante 2024.

Lo anterior confirma la tendencia observada entre 2020 y 2023 cuando el costo por cada detenido pasó de 511 mil 700 pesos a 701 mil pesos, es decir que para 2024 el presupuesto destinado para dicho logro rebasaría el millón de pesos, como ya aconteció.

Si a las cifras de personas detenidas por autoridades estatales en 2024 (115 mil 806) se suman los 5 mil 573 detenidos por la Guardia Nacional y su correspondiente presupuesto de 34 mil 597 millones de pesos, los recursos invertidos por cada detenido se elevan hasta 1 millón 96 mil pesos.

Pero si únicamente se contabiliza el presupuesto ejercido por la GN y se divide entre el número de personas que detuvo esta corporación de origen castrense durante 2024, los costos se elevan hasta los 6 millones 208 mil pesos por detenido, cifra por cierto muy similar al promedio 2020-2023, que fue de 6 millones 337 mil pesos.

No obstante el alto monto destinado por la GN para detener a una sola persona en 2024, este es menor al invertido en 2023, cuando fue de 9 millones 340 mil.

Por donde quiera que se le vea y más allá de que los detenidos no sean el único indicador con que se deba medir la eficiencia de las instituciones de seguridad pública federal, destinar más de 6 millones de pesos para detener a una persona es un despropósito.

Un dato que contribuye a tener más claridad sobre la eficiencia, es el referente al número de detenidos por cada elemento de policía, en este caso preventiva. Al respecto destaca que a nivel estatal la entidad federativa más eficiente durante 2024 fue Aguascalientes con 6.2 detenidos por policía (6 mil 575 detenidos y puestos a disposición del MP con 1,050 policías), mientras que el menos eficiente fue Guerrero con 0.07 detenidos por policía (401 detenidos con 5 mil 409 policías) o dicho de otra manera, se necesitaron 13.5 policías para detener a una sola persona en la entidad guerrerense.

Pero si de cuántos efectivos se requirieron para detener a un solo probable responsable se trata, la GN se colocó en primer lugar en 2024, ya que se requirieron 23.7 guardias nacionales en promedio para detener a una persona, es decir un elemento de GN detuvo a 0.04 personas en todo ese año.

En materia de armas de fuego aseguradas destaca que el estado que menos artefactos aseguró en 2024 fue Baja California Sur con 313 teniendo 528 elementos de policía y la que más aseguró fue el Estado de México con 1,032 pero con 15 mil 933 policías, es decir la que incautó menos en cifras absolutas fue más eficiente que la que aseguró más.

Finalmente cabe subrayar que las entidades federativas que colindan con Estados Unidos no fueron los que más aseguramientos de armas registraron, pese a que en esta labor se sumaron los esfuerzos de las instituciones de seguridad pública estatal y la GN, ya que Guerrero incautó más armas que Sonora, Tamaulipas y Coahuila, mientras que en el sur, Chiapas superó a cualquier entidad fronteriza del norte del país.

En total durante 2024 fueron aseguradas 12 mil 232 armas de fuego, incluidas las 2,742 incautadas por la GN y 871 “hechizas”, nada que ver con las 22 mil 630 en promedio incautadas anualmente entre 2007 y 2012 o las 18 mil 750 aseguradas en promedio entre 2019 y 2023.

Cifras y más cifras para el análisis y toma de decisiones en materia de seguridad.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

EEZ